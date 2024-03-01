Армия России уничтожила штаб СБУ в Константиновке

01 марта 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

ВС РФ поразили штаб СБУ при помощи ракетного удара, заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные при помощи ракетного удара поразили штаб Службы безопасности Украины (СБУ) в Константиновке. Сам город временно находится под контролем Киева. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Во временно оккупированной нацистами Константиновке точным ударом русской ракеты поражено здание СБУ. <…> Хорошо горит», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале. Недавно Рогов обозначил наиболее горячую точку на запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что в Работино идут интенсивные бои.

Российские военные при помощи ракетного удара поразили штаб Службы безопасности Украины (СБУ) в Константиновке. Сам город временно находится под контролем Киева. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Во временно оккупированной нацистами Константиновке точным ударом русской ракеты поражено здание СБУ. <…> Хорошо горит», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале. Недавно Рогов обозначил наиболее горячую точку на запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что в Работино идут интенсивные бои.