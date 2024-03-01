Армия России уничтожила штаб СБУ в Константиновке

ВС РФ поразили штаб СБУ при помощи ракетного удара, заявил Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные при помощи ракетного удара поразили штаб Службы безопасности Украины (СБУ) в Константиновке. Сам город временно находится под контролем Киева. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Во временно оккупированной нацистами Константиновке точным ударом русской ракеты поражено здание СБУ. <…> Хорошо горит», —
Недавно Рогов обозначил наиболее горячую точку на запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что в Работино идут интенсивные бои.
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