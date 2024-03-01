Армия России уничтожила штаб СБУ в Константиновке

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, смерч, артиллерия, ураган, рсзо,  stock
ВС РФ поразили штаб СБУ при помощи ракетного удара, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные при помощи ракетного удара поразили штаб Службы безопасности Украины (СБУ) в Константиновке. Сам город временно находится под контролем Киева. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во временно оккупированной нацистами Константиновке точным ударом русской ракеты поражено здание СБУ. <…> Хорошо горит», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Недавно Рогов обозначил наиболее горячую точку на запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что в Работино идут интенсивные бои.

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Российские военные при помощи ракетного удара поразили штаб Службы безопасности Украины (СБУ) в Константиновке. Сам город временно находится под контролем Киева. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Во временно оккупированной нацистами Константиновке точным ударом русской ракеты поражено здание СБУ. <…> Хорошо горит», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале. Недавно Рогов обозначил наиболее горячую точку на запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что в Работино идут интенсивные бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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