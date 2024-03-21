Капремонт крыши в курганском доме привел к потопу в квартирах. Видео

21 марта 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Жители Макушино жалуются на проблемный дом, который топит через старые печные трубы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из домов города Макушино Курганской области после капитального ремонта крыши в квартиры жильцов годами течет вода по старым печным трубам. Видео с жалобой одной из местных жительницы опубликовано в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «У нас в 2016 году сделали крышу, а старые печные трубы не убрали. При этом мы сами печки убрали давно. теперь по трубам у меня бежит вода как из крана. Два года уже все бежит. Обращалась к мэру города Макушино, он сказал, что ничем не может помочь», — рассказала женщина с дома №18 по улице 1-й Вокзальная в эфире #СтримНФ. На ремонт кровли было потрачено около 660 тысяч рублей. Гарантийный срок работ закончился, так как он составляет пять лет. Представители Народного фронта обратились в Фонд капремонта и к главе Макушинского округа Василию Пигачеву с просьбой провести ремонт в ближайшее время. Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием к главе муниципалитета. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жителям Шатрово из-за промерзшего дома приходится ходить в квартирах в шубах и шапках. По словам жильцов, температура зимой опускалась до 12 градусов. Некоторым из-за сильного холода пришлось уезжать из своего жилья. Дом был построен в 2014 году для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья за 31 млн рублей. По данным НФ, в проблемном доме регулярно появляются плесень, сырость и неприятные запахи. Обновлено в 20:12: В администрации Макушинского округа сообщили, что профильные специалисты 22 марта совершат выезд по указанному адресу. Данный вопрос находится на контроле главы округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из домов города Макушино Курганской области после капитального ремонта крыши в квартиры жильцов годами течет вода по старым печным трубам. Видео с жалобой одной из местных жительницы опубликовано в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «У нас в 2016 году сделали крышу, а старые печные трубы не убрали. При этом мы сами печки убрали давно. теперь по трубам у меня бежит вода как из крана. Два года уже все бежит. Обращалась к мэру города Макушино, он сказал, что ничем не может помочь», — рассказала женщина с дома №18 по улице 1-й Вокзальная в эфире #СтримНФ. На ремонт кровли было потрачено около 660 тысяч рублей. Гарантийный срок работ закончился, так как он составляет пять лет. Представители Народного фронта обратились в Фонд капремонта и к главе Макушинского округа Василию Пигачеву с просьбой провести ремонт в ближайшее время. Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием к главе муниципалитета. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жителям Шатрово из-за промерзшего дома приходится ходить в квартирах в шубах и шапках. По словам жильцов, температура зимой опускалась до 12 градусов. Некоторым из-за сильного холода пришлось уезжать из своего жилья. Дом был построен в 2014 году для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья за 31 млн рублей. По данным НФ, в проблемном доме регулярно появляются плесень, сырость и неприятные запахи. Обновлено в 20:12: В администрации Макушинского округа сообщили, что профильные специалисты 22 марта совершат выезд по указанному адресу. Данный вопрос находится на контроле главы округа.