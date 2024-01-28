Жителям села Шатрово (Курганская область) из-за промерзшего дома приходится ходить в квартирах в шапках и шапках, а также спасаться большим количеством обогревателей. Некоторые при сильных морозах вынуждены уезжать из своих квартир. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Дом в селе Шатрово, построенный для сирот и граждан из аварийного жилья, промерзает насквозь. Пять лет жильцы замерзают в собственных квартирах. Зимой температура опускается до 12 градусов. Здесь проживает много семей с детьми и пенсионеров — все они регулярно болеют. Некоторые при аномально низких показателях градусника уезжают из квартир, те, у кого такой возможности нет, ходят в шубах и шапках», — говорится в сообщении регионального отделения Народного фронта.
Трехэтажный дом в селе Шатрово был построен в 2014 году для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. на его строительство было потрачено 31 миллион рублей. По информации реготделения НФ, в проблемном доме регулярно протекают трубы. Из-за этого появляются плесень, сырость и неприятные запахи. В заморозки одна из стен покрывается ледовой коркой. Также Народный фронт отмечает, что проблемы с отоплением возникли после того, как власти округа отключили дом от пристроенный котельной и присоединили его к центральной сети.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Шатровского округа. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что жителей Шадринска, которые жаловались главе СКР Бастрыкину, некуда переселять из аварийного дома. По данным прокуратуры региона, у местных властей нет свободных квартир в маневренном фонде
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