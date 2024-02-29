В сельской школе ЯНАО дети из-за нехватки мест учатся в три смены

В школе села Аксарка Приуральского района (ЯНАО) обучение детей проходит в три смены. Родитель одного из учеников сообщил URA.RU о том, что ее ребенок поздно возвращается с занятий.
«В школе не хватает мест, учатся дети в три смены. Одна смена „скользящая“. У старшего ребенка уроки начинаются в 13:40, приходит домой в 8 часов вечера. Время начало занятий в неделе разное», — рассказала собеседница агентства.
Кроме того, женщина отметила, что в здании образовательного учреждения проблемы с отоплением. «В морозы в школе холодно, детей обычно просят одеться потеплее, бывает и в куртках сидят. Первый этаж особенно холодный в мороз и ветреную погоду», — поделилась она.
Корреспондент URA.RU направил запросы в управление образования Приуральского района и школу. На момент публикации новости ответы не были получен.
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