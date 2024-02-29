29 февраля 2024

В сельской школе ЯНАО дети из-за нехватки мест учатся в три смены

В Аксарке школьники вынуждены возвращаться домой поздно вечером
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале ученики сельской школы учатся допоздна Фото:

В школе села Аксарка Приуральского района (ЯНАО) обучение детей проходит в три смены. Родитель одного из учеников сообщил URA.RU о том, что ее ребенок поздно возвращается с занятий.

«В школе не хватает мест, учатся дети в три смены. Одна смена „скользящая“. У старшего ребенка уроки начинаются в 13:40, приходит домой в 8 часов вечера. Время начало занятий в неделе разное», — рассказала собеседница агентства.

Кроме того, женщина отметила, что в здании образовательного учреждения проблемы с отоплением. «В морозы в школе холодно, детей обычно просят одеться потеплее, бывает и в куртках сидят. Первый этаж особенно холодный в мороз и ветреную погоду», — поделилась она.

Корреспондент URA.RU направил запросы в управление образования Приуральского района и школу. На момент публикации новости ответы не были получен.

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В школе села Аксарка Приуральского района (ЯНАО) обучение детей проходит в три смены. Родитель одного из учеников сообщил URA.RU о том, что ее ребенок поздно возвращается с занятий. «В школе не хватает мест, учатся дети в три смены. Одна смена „скользящая“. У старшего ребенка уроки начинаются в 13:40, приходит домой в 8 часов вечера. Время начало занятий в неделе разное», — рассказала собеседница агентства. Кроме того, женщина отметила, что в здании образовательного учреждения проблемы с отоплением. «В морозы в школе холодно, детей обычно просят одеться потеплее, бывает и в куртках сидят. Первый этаж особенно холодный в мороз и ветреную погоду», — поделилась она. Корреспондент URA.RU направил запросы в управление образования Приуральского района и школу. На момент публикации новости ответы не были получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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