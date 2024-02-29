Силовики занялись тюменской школой, в которой дети отравились водкой

Полиция начала проверку тобольской школы, в которой дети отравились водкой

01 марта 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

В тобольскую школу, где дети отравились водкой, приехала полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После инцидента с отравлением детей водкой в школе с. Лайтамак (Тобольский район, Тюменская область), туда приехала комиссия по делам несовершеннолетних и полиция. Об этом URA.RU сообщила заместитель главы по социальным вопросам администрации Тобольского района Елизавета Костылева. Ранее агентство писало о том, что после употребления алкоголя два тобольских школьника попали в больницу. «По факту употребления неустановленного вещества учащимися школы с. Лайтамак администрацией Тобольского района проводится проверка. В настоящее время в школе работает комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудники районного отдела образования, полиция. Подростки находятся в стационаре Областной больницы № 3 Тобольска, по информации главного врача, состояние их здоровья удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает», — рассказала Костылева агентству. Ранее агентство писало о том, что с. Лайтамак Тобольского района (Тюменская область) два школьника в возрасте от 14 до 16 лет попали в больницу после того, как отравились водкой в местной школе. Сейчас дети находятся в ОБ №3 Тобольска в удовлетворительном состоянии. В адрес администрации МАОУ «Лайтамакская СОШ» и регионального управления Следственного комитета по Тюменской области были направлены официальные запросы. На момент публикации заметки ответы на них не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После инцидента с отравлением детей водкой в школе с. Лайтамак (Тобольский район, Тюменская область), туда приехала комиссия по делам несовершеннолетних и полиция. Об этом URA.RU сообщила заместитель главы по социальным вопросам администрации Тобольского района Елизавета Костылева. Ранее агентство писало о том, что после употребления алкоголя два тобольских школьника попали в больницу. «По факту употребления неустановленного вещества учащимися школы с. Лайтамак администрацией Тобольского района проводится проверка. В настоящее время в школе работает комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудники районного отдела образования, полиция. Подростки находятся в стационаре Областной больницы № 3 Тобольска, по информации главного врача, состояние их здоровья удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает», — рассказала Костылева агентству. Ранее агентство писало о том, что с. Лайтамак Тобольского района (Тюменская область) два школьника в возрасте от 14 до 16 лет попали в больницу после того, как отравились водкой в местной школе. Сейчас дети находятся в ОБ №3 Тобольска в удовлетворительном состоянии. В адрес администрации МАОУ «Лайтамакская СОШ» и регионального управления Следственного комитета по Тюменской области были направлены официальные запросы. На момент публикации заметки ответы на них не поступили.