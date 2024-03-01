Ремонт моста в Хлызово планируют закончить в июле (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Хлызово города Шадринска Курганской области при ремонте моста была расширена тротуарная часть сооружения. Об этом написала пресс-служба администрации города Шадринска в telegram-канале.

«На старом мосту тротуары были узкие и небезопасные — вровень с проезжей частью. Сейчас ширина каждого — около полутора метров и значительно выше дорожного полотна», — сообщил telegram-канал «Шадринск. Официально». По данным пресс-службы, компания «Бридж», выполняющая капремонт, уже уложила 24 балки, каждая из которых составляет по 18 тонн.

Также пресс-служба администрации Шадринска со ссылкой на главу города Антона Мокана сообщила, что объект будет сдан раньше намеченных сроков. «Сейчас на объекте работают 15 человек, все необходимые материалы есть, уже бетонируют межбалочные швы и приступили к монтажу армокаркаса тротуара. Ребята молодцы, как и обговаривали, не будут тянуть до 1 октября, планируем к июлю мост сдать и открыть для транспорта и пешеходов», — рассказал Мокан. Кроме того, он отметил, что проект подразумевал установку светодиодного освещения и пластиковые высокополимерные перила.

«Можно будет уже с колясками спокойно расходиться. Жители оценят. Процесс идет, думаю, что все получится», — поделился впечатлениями депутат облдумы Сергей Максимов, который, по информации пресс-службы мэрии, присутствовал на объекте в рамках депутатского контроля. Также, мэрия сообщила, что депутат Владимир Шмаков рассказал, что жалоб от жителей Хлызово стало меньше.

Ранее URA.RU сообщило, что в городе Шадринске Курганской области власти решили отремонтировать мост по улице Первомайской. На него жаловались местные жители.

Строительство моста идет с опережением графика Фото: telegram-канал «Шадринск. Официально»

По контракту планировалось сдать объект до 1 октября Фото: telegram-канал «Шадринск. Официально»

Подрядчик уложил все 24 балки Фото: telegram-канал «Шадринск. Официально»