Захарова нашла отсылку к Третьему рейху в беседе офицеров ФРГ об атаке на Крым

01 марта 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отметила, что нынешняя власть ФРГ берет пример с Третьего рейха Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действующая власть ФРГ ориентируется на опыт Третьего рейха (Нацисткая Германия — прим. URA.RU). Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на разговор немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост. «Инспектор (командующий) ВВС ФРГ Инго Герхартц в разговоре с высокопоставленными офицерами бундесвера от 19 февраля 2024 года: «Мы сейчас ведем войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром «люфтваффе» (военно-воздушные силы Нацисткой Германии — прим.URA.RU)», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что власть ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха. Ранее российская журналистка Маргарита Сьмоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост. Беседа проходила 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Симоньян потребовала ответ канцлера Олафа Шольца за причастность ФРГ к подрыву Крымского моста. Украина несколько раз совершала атаку по Крымскому мосту. В последний раз это произошло в июле 2023 года. До этого ВСУ ударяли по мосту в октябре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Действующая власть ФРГ ориентируется на опыт Третьего рейха (Нацисткая Германия — прим. URA.RU). Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на разговор немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост. «Инспектор (командующий) ВВС ФРГ Инго Герхартц в разговоре с высокопоставленными офицерами бундесвера от 19 февраля 2024 года: «Мы сейчас ведем войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром «люфтваффе» (военно-воздушные силы Нацисткой Германии — прим.URA.RU)», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что власть ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха. Ранее российская журналистка Маргарита Сьмоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост. Беседа проходила 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Симоньян потребовала ответ канцлера Олафа Шольца за причастность ФРГ к подрыву Крымского моста. Украина несколько раз совершала атаку по Крымскому мосту. В последний раз это произошло в июле 2023 года. До этого ВСУ ударяли по мосту в октябре 2022 года.