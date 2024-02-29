29 февраля 2024

Жители Александровска помогли семье, пострадавшей от пожара, с ремонтом квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В пострадавшей от пожара квартире на средства, которые пожертвовали александровцы, выполнен косметический ремонт (архивное фото) Фото:

Жители города Александровск Пермского края помогли семье, чья квартира полностью выгорела после пожара. Горожане собрали для погорельцев деньги для ремонта квартиры и на приобретение мебели. Фото и отчет о проделанной работе на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместила жительница Александровска Юлия Пензина.

«Уважаемые участники сбора помощи пострадавшей от пожара семье, сообщаем вам о том, что ремонтные работы в квартире закончен! За пять дней мы собрали 337 405,17 рублей. После окончания сбора денег было два перевода, итого — 338 405,17 рублей. Отчитываюсь о проделанной работе: в квартире установлены стеклопакеты; восстановлена; частично заменена электрика; частично ошпаклеваны стены; проведено полное окрашивание всех стен и потолков для устранения запаха гари, окрашены двери и батареи», — написала Пензина.

Также в пострадавшей от пожара квартире заменили напольное покрытие, установили натяжные потолки, для собственников жилья приобрели мебель. Хозяйка квартиры Анжелика Астахова высказала слова благодарности неравнодушным жителям, которые помогали восстановить жилье погорельцев. Пост она разместила в паблике «Подслушано Александровск». «Всем рабочим и неравнодушным за всю помощь, которую вы мне оказали в трудный период моей жизни — спасибо огромное! Я никогда этого не забуду. Желаю вам никогда не испытывать жизненных трудностей, здоровья вам и вашим семьям», — написала Астахова.

Так квартира выглядела после пожара
Так квартира выглядела после пожара
Фото:

На фото видно, что огонь практически уничтожил мебель, а стены и потолок в копоти от дыма
На фото видно, что огонь практически уничтожил мебель, а стены и потолок в копоти от дыма
Фото:

После ремонта квартиру не узнать
После ремонта квартиру не узнать
Фото:

На деньги, которые собрали александровцы, семья сделала в квартире косметический ремонт и купила мебель
На деньги, которые собрали александровцы, семья сделала в квартире косметический ремонт и купила мебель
Фото:
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Жители города Александровск Пермского края помогли семье, чья квартира полностью выгорела после пожара. Горожане собрали для погорельцев деньги для ремонта квартиры и на приобретение мебели. Фото и отчет о проделанной работе на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместила жительница Александровска Юлия Пензина. «Уважаемые участники сбора помощи пострадавшей от пожара семье, сообщаем вам о том, что ремонтные работы в квартире закончен! За пять дней мы собрали 337 405,17 рублей. После окончания сбора денег было два перевода, итого — 338 405,17 рублей. Отчитываюсь о проделанной работе: в квартире установлены стеклопакеты; восстановлена; частично заменена электрика; частично ошпаклеваны стены; проведено полное окрашивание всех стен и потолков для устранения запаха гари, окрашены двери и батареи», — написала Пензина. Также в пострадавшей от пожара квартире заменили напольное покрытие, установили натяжные потолки, для собственников жилья приобрели мебель. Хозяйка квартиры Анжелика Астахова высказала слова благодарности неравнодушным жителям, которые помогали восстановить жилье погорельцев. Пост она разместила в паблике «Подслушано Александровск». «Всем рабочим и неравнодушным за всю помощь, которую вы мне оказали в трудный период моей жизни — спасибо огромное! Я никогда этого не забуду. Желаю вам никогда не испытывать жизненных трудностей, здоровья вам и вашим семьям», — написала Астахова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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