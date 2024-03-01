Курганский ХК «Зауралье» вышел вперед в серии плей-офф со «Звездой»

01 марта 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

В Кургане прошел пятый матч серии плей-офф 1/8 Кубка Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана вырвался вперед в серии плей-офф Кубка Петрова. Команда обыграла дома «Звезду» из Москвы со счетом 2:1. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «ХК „Зауралье“ обыграл „Звезду“ со счетом 2:1. У хозяев забили Павел Тютнев и Александр Пелевин», — передает корреспондент. Счет в серии 3:2 в пользу курганских хоккеистов. Первый период прошел без забитых голов. Во втором отрезке встречи курганцы вышли вперед. В большинстве забил Павел Тютнев. В конце третьего периода гости сумели сравнять счет. У москвичей отличился Василий Дронык. В овертайме победу «Зауралью» принес Александр Пелевин. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» уступил «Звезде» на выезде. Москвичи победили курганских хоккеистов со счетом 3:2. Победный гол был забит в овертайме.

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана вырвался вперед в серии плей-офф Кубка Петрова. Команда обыграла дома «Звезду» из Москвы со счетом 2:1. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «ХК „Зауралье“ обыграл „Звезду“ со счетом 2:1. У хозяев забили Павел Тютнев и Александр Пелевин», — передает корреспондент. Счет в серии 3:2 в пользу курганских хоккеистов. Первый период прошел без забитых голов. Во втором отрезке встречи курганцы вышли вперед. В большинстве забил Павел Тютнев. В конце третьего периода гости сумели сравнять счет. У москвичей отличился Василий Дронык. В овертайме победу «Зауралью» принес Александр Пелевин. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» уступил «Звезде» на выезде. Москвичи победили курганских хоккеистов со счетом 3:2. Победный гол был забит в овертайме.