Курганский ХК «Зауралье» вышел вперед в серии плей-офф со «Звездой»

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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
В Кургане прошел пятый матч серии плей-офф 1/8 Кубка Петрова Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана вырвался вперед в серии плей-офф Кубка Петрова. Команда обыграла дома «Звезду» из Москвы со счетом 2:1. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча.

«ХК „Зауралье“ обыграл „Звезду“ со счетом 2:1. У хозяев забили Павел Тютнев и Александр Пелевин», — передает корреспондент. Счет в серии 3:2 в пользу курганских хоккеистов.

Первый период прошел без забитых голов. Во втором отрезке встречи курганцы вышли вперед. В большинстве забил Павел Тютнев. В конце третьего периода гости сумели сравнять счет. У москвичей отличился Василий Дронык. В овертайме победу «Зауралью» принес Александр Пелевин.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» уступил «Звезде» на выезде. Москвичи победили курганских хоккеистов со счетом 3:2. Победный гол был забит в овертайме.

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана вырвался вперед в серии плей-офф Кубка Петрова. Команда обыграла дома «Звезду» из Москвы со счетом 2:1. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «ХК „Зауралье“ обыграл „Звезду“ со счетом 2:1. У хозяев забили Павел Тютнев и Александр Пелевин», — передает корреспондент. Счет в серии 3:2 в пользу курганских хоккеистов. Первый период прошел без забитых голов. Во втором отрезке встречи курганцы вышли вперед. В большинстве забил Павел Тютнев. В конце третьего периода гости сумели сравнять счет. У москвичей отличился Василий Дронык. В овертайме победу «Зауралью» принес Александр Пелевин. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» уступил «Звезде» на выезде. Москвичи победили курганских хоккеистов со счетом 3:2. Победный гол был забит в овертайме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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