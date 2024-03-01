01 марта 2024

В России разработали уникальную защиту от украинских дронов в зоне СВО

Разработчик дронов Дьяков: армии РФ нужны мобильные системы РЭБ
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Вооруженные силы РФ. stock, пво, рлс, рэб,  stock
К разработке систем защиты подключилось больше предприятий, сказал Виктор Дъяков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА в зоне проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета по развитию беспилотных летательных аппаратов и технологий безопасности МРО «Деловая Россия», заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков.

«Из-за специфики ведения боя в зоне СВО нужны на вооружении мобильные системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для использования группой бойцов с возможностью перемещения одним-двумя солдатами. Это сейчас бурно развивается новыми предприятиями, различными конструкторскими бюро», — сказал Виктор Дьяков.

Также в России активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов, отметил эксперт. «Оружие оборонительного типа модернизировали. Это доказывает отраженная атака беспилотников в Дзержинске. Сфера РЭБ сейчас дополнительно развивается компаниями из сегмента МСП (малое и среднее предпринимательство), хотя ранее были характерны разработки только из сегмента МСП+, а именно крупными концернами», — подчеркнул собеседник агентства.

Украинские военные при помощи беспилотников атаковали Дзержинск (Нижегородская область). Они пытались ударить по заводу имени Свердлова, который входит в состав военно-промышленного комплекса России. БПЛА удалось нейтрализовать с помощью РЭБ.

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В России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА в зоне проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета по развитию беспилотных летательных аппаратов и технологий безопасности МРО «Деловая Россия», заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков. «Из-за специфики ведения боя в зоне СВО нужны на вооружении мобильные системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для использования группой бойцов с возможностью перемещения одним-двумя солдатами. Это сейчас бурно развивается новыми предприятиями, различными конструкторскими бюро», — сказал Виктор Дьяков. Также в России активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов, отметил эксперт. «Оружие оборонительного типа модернизировали. Это доказывает отраженная атака беспилотников в Дзержинске. Сфера РЭБ сейчас дополнительно развивается компаниями из сегмента МСП (малое и среднее предпринимательство), хотя ранее были характерны разработки только из сегмента МСП+, а именно крупными концернами», — подчеркнул собеседник агентства. Украинские военные при помощи беспилотников атаковали Дзержинск (Нижегородская область). Они пытались ударить по заводу имени Свердлова, который входит в состав военно-промышленного комплекса России. БПЛА удалось нейтрализовать с помощью РЭБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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