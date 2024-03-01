В России разработали уникальную защиту от украинских дронов в зоне СВО

Разработчик дронов Дьяков: армии РФ нужны мобильные системы РЭБ

02 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

К разработке систем защиты подключилось больше предприятий, сказал Виктор Дъяков Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА в зоне проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета по развитию беспилотных летательных аппаратов и технологий безопасности МРО «Деловая Россия», заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков. «Из-за специфики ведения боя в зоне СВО нужны на вооружении мобильные системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для использования группой бойцов с возможностью перемещения одним-двумя солдатами. Это сейчас бурно развивается новыми предприятиями, различными конструкторскими бюро», — сказал Виктор Дьяков. Также в России активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов, отметил эксперт. «Оружие оборонительного типа модернизировали. Это доказывает отраженная атака беспилотников в Дзержинске. Сфера РЭБ сейчас дополнительно развивается компаниями из сегмента МСП (малое и среднее предпринимательство), хотя ранее были характерны разработки только из сегмента МСП+, а именно крупными концернами», — подчеркнул собеседник агентства. Украинские военные при помощи беспилотников атаковали Дзержинск (Нижегородская область). Они пытались ударить по заводу имени Свердлова, который входит в состав военно-промышленного комплекса России. БПЛА удалось нейтрализовать с помощью РЭБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА в зоне проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета по развитию беспилотных летательных аппаратов и технологий безопасности МРО «Деловая Россия», заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков. «Из-за специфики ведения боя в зоне СВО нужны на вооружении мобильные системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для использования группой бойцов с возможностью перемещения одним-двумя солдатами. Это сейчас бурно развивается новыми предприятиями, различными конструкторскими бюро», — сказал Виктор Дьяков. Также в России активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов, отметил эксперт. «Оружие оборонительного типа модернизировали. Это доказывает отраженная атака беспилотников в Дзержинске. Сфера РЭБ сейчас дополнительно развивается компаниями из сегмента МСП (малое и среднее предпринимательство), хотя ранее были характерны разработки только из сегмента МСП+, а именно крупными концернами», — подчеркнул собеседник агентства. Украинские военные при помощи беспилотников атаковали Дзержинск (Нижегородская область). Они пытались ударить по заводу имени Свердлова, который входит в состав военно-промышленного комплекса России. БПЛА удалось нейтрализовать с помощью РЭБ.