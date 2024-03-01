Футболиста «Спартака» Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае, сообщил источник. Но ему запрещено покидать ОАЭ.
«Квинси Промес покинул полицейский участок в Дубае», — сообщил источник. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее появилась информация, что футболиста задержали за местное правонарушение. Sport24 уточняло, что его задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту из-за того, что он покинул место ДТП.
В пресс-службе «Спартака» сообщали, что Промес «точно пропустит» ближайший матч с «Зенитом». К нему также применят «дисциплинарные меры»
Сейчас Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.
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