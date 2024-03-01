Футболиста «Спартака» Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае

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Виды Сочи, решетка, окно
Квинси Промеса задержала полиция в Дубае Фото:

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае, сообщил источник. Но ему запрещено покидать ОАЭ.

«Квинси Промес покинул полицейский участок в Дубае», — сообщил источник. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что футболиста задержали за местное правонарушение. Sport24 уточняло, что его задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту из-за того, что он покинул место ДТП.

В пресс-службе «Спартака» сообщали, что Промес «точно пропустит» ближайший матч с «Зенитом». К нему также применят «дисциплинарные меры»

Сейчас Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

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Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае, сообщил источник. Но ему запрещено покидать ОАЭ. «Квинси Промес покинул полицейский участок в Дубае», — сообщил источник. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее появилась информация, что футболиста задержали за местное правонарушение. Sport24 уточняло, что его задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту из-за того, что он покинул место ДТП. В пресс-службе «Спартака» сообщали, что Промес «точно пропустит» ближайший матч с «Зенитом». К нему также применят «дисциплинарные меры» Сейчас Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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