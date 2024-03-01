Происшествия Футболиста «Спартака» Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае 01 марта 2024 в 21:36 Размер текста - 17 + Квинси Промеса задержала полиция в Дубае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае, сообщил источник. Но ему запрещено покидать ОАЭ. «Квинси Промес покинул полицейский участок в Дубае», — сообщил источник. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее появилась информация, что футболиста задержали за местное правонарушение. Sport24 уточняло, что его задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту из-за того, что он покинул место ДТП. В пресс-службе «Спартака» сообщали, что Промес «точно пропустит» ближайший матч с «Зенитом». К нему также применят «дисциплинарные меры» Сейчас Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае, сообщил источник. Но ему запрещено покидать ОАЭ. «Квинси Промес покинул полицейский участок в Дубае», — сообщил источник. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее появилась информация, что футболиста задержали за местное правонарушение. Sport24 уточняло, что его задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту из-за того, что он покинул место ДТП. В пресс-службе «Спартака» сообщали, что Промес «точно пропустит» ближайший матч с «Зенитом». К нему также применят «дисциплинарные меры» Сейчас Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям