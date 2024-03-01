Футболист «Спартака» Промес пропустил матч с «Зенитом» из-за задержания

Футболист «Спартака» Промес пропустил матч с «Зенитом» из-за задержания в ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК "Урал" - ФК "Спартак-Москва". Екатеринбург, промес квинси, центральный стадион, фк спартак москва, екатеринбург арена
Футболист Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту ОАЭ Фото:

Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес пропустил матч с «Зенитом» из-за задержания полицией Дубая в ОАЭ. Футболист был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту и доставлен в полицейский участок. Об этом сообщил Sport24.

«Квинси Промес пропустит матч с „Зенитом“. Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург», — заявили в пресс-службе московского клуба для Sport24. Также, после возвращения футболиста в Россию, «Спартак» применит к нему дисциплинарные меры, так как встречу он пропустит по личным причинам.

Ранее URA.RU писало о том, что Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста Промеса с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес пропустил матч с «Зенитом» из-за задержания полицией Дубая в ОАЭ. Футболист был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту и доставлен в полицейский участок. Об этом сообщил Sport24. «Квинси Промес пропустит матч с „Зенитом“. Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург», — заявили в пресс-службе московского клуба для Sport24. Также, после возвращения футболиста в Россию, «Спартак» применит к нему дисциплинарные меры, так как встречу он пропустит по личным причинам. Ранее URA.RU писало о том, что Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста Промеса с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...