Футболист «Спартака» Промес пропустил матч с «Зенитом» из-за задержания

Футболист «Спартака» Промес пропустил матч с «Зенитом» из-за задержания в ОАЭ

01 марта 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Футболист Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту ОАЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес пропустил матч с «Зенитом» из-за задержания полицией Дубая в ОАЭ. Футболист был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту и доставлен в полицейский участок. Об этом сообщил Sport24. «Квинси Промес пропустит матч с „Зенитом“. Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург», — заявили в пресс-службе московского клуба для Sport24. Также, после возвращения футболиста в Россию, «Спартак» применит к нему дисциплинарные меры, так как встречу он пропустит по личным причинам. Ранее URA.RU писало о том, что Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста Промеса с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес пропустил матч с «Зенитом» из-за задержания полицией Дубая в ОАЭ. Футболист был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту и доставлен в полицейский участок. Об этом сообщил Sport24. «Квинси Промес пропустит матч с „Зенитом“. Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург», — заявили в пресс-службе московского клуба для Sport24. Также, после возвращения футболиста в Россию, «Спартак» применит к нему дисциплинарные меры, так как встречу он пропустит по личным причинам. Ранее URA.RU писало о том, что Нидерланды ведут переговоры об экстрадиции футболиста Промеса с ОАЭ. Футболист был признан виновным в крупной контрабанде кокаина судом Амстердама. И в феврале был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.