Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции футболиста «Спартака» Промеса

Нидерланды и ОАЭ ведут переговоры об экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Его суд Амстердама признал виновным в крупной контрабанде кокаина.
«Нидерланды ведут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами об экстрадиции Квинси Промеса. Служба прокуратуры пока не хочет подтверждать, что официальный запрос был сделан в ОАЭ», — сообщает издание
В феврале суд Амстердама заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы. По данным прокуратуры, Промес был членом преступной сети, занимающейся контрабандой наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была обнаружена партия кокаина весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».
На момент вынесения вердикта суда Промес был в ОАЭ. Между Эмиратами и Амстердамом есть договор об экстрадиции. Однако адвокат Игорь Бушманов заявлял, что она маловероятна, поскольку Промес имеет привилегированный статус в ОАЭ. Кроме того, сам процесс займет несколько месяцев.
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