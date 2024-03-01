Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции футболиста «Спартака» Промеса

01 марта 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Квинси Промеса могут экстрадировать за контрабанду кокаина Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Нидерланды и ОАЭ ведут переговоры об экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Его суд Амстердама признал виновным в крупной контрабанде кокаина. «Нидерланды ведут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами об экстрадиции Квинси Промеса. Служба прокуратуры пока не хочет подтверждать, что официальный запрос был сделан в ОАЭ», — сообщает издание Nos . Уточняется, что Промес был арестован вчера в аэропорту Дубая. Новость по теме Звезда «Спартака» Промес получил 6 лет за крупную контрабанду кокаина: что грозит футболисту В феврале суд Амстердама заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы. По данным прокуратуры, Промес был членом преступной сети, занимающейся контрабандой наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была обнаружена партия кокаина весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака». На момент вынесения вердикта суда Промес был в ОАЭ. Между Эмиратами и Амстердамом есть договор об экстрадиции. Однако адвокат Игорь Бушманов заявлял, что она маловероятна, поскольку Промес имеет привилегированный статус в ОАЭ. Кроме того, сам процесс займет несколько месяцев.

Нидерланды и ОАЭ ведут переговоры об экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Его суд Амстердама признал виновным в крупной контрабанде кокаина. «Нидерланды ведут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами об экстрадиции Квинси Промеса. Служба прокуратуры пока не хочет подтверждать, что официальный запрос был сделан в ОАЭ», — сообщает издание Nos. Уточняется, что Промес был арестован вчера в аэропорту Дубая. В феврале суд Амстердама заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы. По данным прокуратуры, Промес был членом преступной сети, занимающейся контрабандой наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была обнаружена партия кокаина весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака». На момент вынесения вердикта суда Промес был в ОАЭ. Между Эмиратами и Амстердамом есть договор об экстрадиции. Однако адвокат Игорь Бушманов заявлял, что она маловероятна, поскольку Промес имеет привилегированный статус в ОАЭ. Кроме того, сам процесс займет несколько месяцев.