01 марта 2024

На курганской трассе ограничили движение из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
На дороге в Курганской области запретили движение из плохой погоды Фото:

В Курганской области ввели ограничение на движение транспортных средств на дороге в Макушинском и Частоозерском округах. Об этом предупредили в УГИБДД МВД России по региону.

«1 марта в 23 часа из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, сильный ветер, метель, гололед) введено временное ограничение для движения всех транспортных средств на автодороге „Подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов. Ведутся работы по устранению гололеда», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Представители ГИБДД подчеркнули, что об отмене ограничений будет сообщено дополнительно. Гололед появился на трассе после потепления в регионе.

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В Курганской области ввели ограничение на движение транспортных средств на дороге в Макушинском и Частоозерском округах. Об этом предупредили в УГИБДД МВД России по региону. «1 марта в 23 часа из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, сильный ветер, метель, гололед) введено временное ограничение для движения всех транспортных средств на автодороге „Подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов. Ведутся работы по устранению гололеда», — говорится в сообщении представителей ведомства. Представители ГИБДД подчеркнули, что об отмене ограничений будет сообщено дополнительно. Гололед появился на трассе после потепления в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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