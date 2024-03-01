На курганской трассе ограничили движение из-за гололеда

В Курганской области ввели ограничение на движение транспортных средств на дороге в Макушинском и Частоозерском округах. Об этом предупредили в УГИБДД МВД России по региону.
«1 марта в 23 часа из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, сильный ветер, метель, гололед) введено временное ограничение для движения всех транспортных средств на автодороге „Подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов. Ведутся работы по устранению гололеда», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Представители ГИБДД подчеркнули, что об отмене ограничений будет сообщено дополнительно. Гололед появился на трассе после потепления в регионе.
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