Сырский из-за провалов решил уволить генералов на восточном фронте

02 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

По мнению Сырского, командиры несут ответственность за успехи ВСУ на местах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение о кадровых заменах на восточном фронте. Об этом главком заявил после поездки в зону боевых действий, где увидел, что боеспособность солдат зависит от их командиров. «Продолжаю работать на Восточном фронте. Стало понятно почему в случае одинаковых показателей укомплектования … одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады. Когда командир не владеет обстановкой … я вынужден принимать кадровые решения», — сообщил Сырский итоги поездки на фронт в своем telegram-канале. Главком ВСУ добавил, что по запросам командиров приняты решения о снабжении резервами, боеприпасами, беспилотниками и прочим оборудованием. Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой. Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки. Сырский отметил превосходство армии РФ на авдеевском и кураховском направлениях. По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение о кадровых заменах на восточном фронте. Об этом главком заявил после поездки в зону боевых действий, где увидел, что боеспособность солдат зависит от их командиров. «Продолжаю работать на Восточном фронте. Стало понятно почему в случае одинаковых показателей укомплектования … одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады. Когда командир не владеет обстановкой … я вынужден принимать кадровые решения», — сообщил Сырский итоги поездки на фронт в своем telegram-канале. Главком ВСУ добавил, что по запросам командиров приняты решения о снабжении резервами, боеприпасами, беспилотниками и прочим оборудованием. Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой. Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки. Сырский отметил превосходство армии РФ на авдеевском и кураховском направлениях. По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ.