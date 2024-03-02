Сырский из-за провалов решил уволить генералов на восточном фронте

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
По мнению Сырского, командиры несут ответственность за успехи ВСУ на местах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение о кадровых заменах на восточном фронте. Об этом главком заявил после поездки в зону боевых действий, где увидел, что боеспособность солдат зависит от их командиров.

«Продолжаю работать на Восточном фронте. Стало понятно почему в случае одинаковых показателей укомплектования … одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады. Когда командир не владеет обстановкой … я вынужден принимать кадровые решения», — сообщил Сырский итоги поездки на фронт в своем telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что по запросам командиров приняты решения о снабжении резервами, боеприпасами, беспилотниками и прочим оборудованием. Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой.

Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки. Сырский отметил превосходство армии РФ на авдеевском и кураховском направлениях. По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение о кадровых заменах на восточном фронте. Об этом главком заявил после поездки в зону боевых действий, где увидел, что боеспособность солдат зависит от их командиров. «Продолжаю работать на Восточном фронте. Стало понятно почему в случае одинаковых показателей укомплектования … одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады. Когда командир не владеет обстановкой … я вынужден принимать кадровые решения», — сообщил Сырский итоги поездки на фронт в своем telegram-канале. Главком ВСУ добавил, что по запросам командиров приняты решения о снабжении резервами, боеприпасами, беспилотниками и прочим оборудованием. Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой. Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки. Сырский отметил превосходство армии РФ на авдеевском и кураховском направлениях. По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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