В Кургане досрочно выполнили план по переселению жильцов аварийных домов

02 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

В рамках программы будет расселено 1487 жилых помещений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область на два года раньше выполнила показатели программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Регион выполнил показатели программы переселения на два года раньше. Это сделано не для того, чтобы поставить очередной рекорд, а чтобы дать шанс огромному количеству людей как можно раньше переехать в новые квартиры, не дожидаясь завершения программы», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор поручил коллегам из администраций выверить списки, провести предварительную оценку стоимости по аварийным домам, переселение из которых должно пройти в первую очередь. «Это делается для того, чтобы максимально эффективно использовать временной резерв и не терять времени», — подчеркнул Шумков. Ранее сообщалось, что в Курганской области жильцов аварийных домов, которые власти забрали под снос, переселили в новое жилье на два года раньше срока. Уточняется, что в рамках программы будет расселено 1487 жилых помещений общей площадью 45,8 тысячи квадратных метров.

Курганская область на два года раньше выполнила показатели программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Регион выполнил показатели программы переселения на два года раньше. Это сделано не для того, чтобы поставить очередной рекорд, а чтобы дать шанс огромному количеству людей как можно раньше переехать в новые квартиры, не дожидаясь завершения программы», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор поручил коллегам из администраций выверить списки, провести предварительную оценку стоимости по аварийным домам, переселение из которых должно пройти в первую очередь. «Это делается для того, чтобы максимально эффективно использовать временной резерв и не терять времени», — подчеркнул Шумков. Ранее сообщалось, что в Курганской области жильцов аварийных домов, которые власти забрали под снос, переселили в новое жилье на два года раньше срока. Уточняется, что в рамках программы будет расселено 1487 жилых помещений общей площадью 45,8 тысячи квадратных метров.