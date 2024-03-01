Машина из Челябинска пострадала при взрыве беспилотника в Санкт-Петербурге. Видео

02 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге 2 марта Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Машина с челябинскими номерами пострадала при взрыве беспилотника в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте, 161. У автомобиля выбило лобовое стекло, рассказала его хозяйка. «Утром в новостях увидели машину и пошли проверять ее, обнаружив битое лобовое стекло… К машинам не пускают, в пострадавший жилой дом тоже», — рассказала челябинка Анна, пишет сайт «74.ру». Со слов девушки, живут они в соседнем доме и утром даже ничего не увидели. Но машина попала на видео с моментом взрыва при атаке жилого дома на Пискаревском проспекте, 161. Кадры опубликовал telegram-канал «Mash на Мойке». Как показано на видео, около дома, в который попал беспилотник, стоит машина с челябинскими номерами. Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге 2 марта. В результате происшествия были повреждены два здания. Из помещений были эвакуированы 100 человек. Пострадали около 250 квартир и несколько автомобилей, пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Редакция URA.RU подготовила материал о том, что делать при атаке дронов и как возместить ущерб.

Машина с челябинскими номерами пострадала при взрыве беспилотника в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте, 161. У автомобиля выбило лобовое стекло, рассказала его хозяйка. «Утром в новостях увидели машину и пошли проверять ее, обнаружив битое лобовое стекло… К машинам не пускают, в пострадавший жилой дом тоже», — рассказала челябинка Анна, пишет сайт «74.ру». Со слов девушки, живут они в соседнем доме и утром даже ничего не увидели. Но машина попала на видео с моментом взрыва при атаке жилого дома на Пискаревском проспекте, 161. Кадры опубликовал telegram-канал «Mash на Мойке». Как показано на видео, около дома, в который попал беспилотник, стоит машина с челябинскими номерами. Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге 2 марта. В результате происшествия были повреждены два здания. Из помещений были эвакуированы 100 человек. Пострадали около 250 квартир и несколько автомобилей, пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Редакция URA.RU подготовила материал о том, что делать при атаке дронов и как возместить ущерб.