01 марта 2024

Машина из Челябинска пострадала при взрыве беспилотника в Санкт-Петербурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге 2 марта Фото:

Машина с челябинскими номерами пострадала при взрыве беспилотника в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте, 161. У автомобиля выбило лобовое стекло, рассказала его хозяйка.

«Утром в новостях увидели машину и пошли проверять ее, обнаружив битое лобовое стекло… К машинам не пускают, в пострадавший жилой дом тоже», — рассказала челябинка Анна, пишет сайт «74.ру».

Со слов девушки, живут они в соседнем доме и утром даже ничего не увидели. Но машина попала на видео с моментом взрыва при атаке жилого дома на Пискаревском проспекте, 161. Кадры опубликовал telegram-канал «Mash на Мойке». Как показано на видео, около дома, в который попал беспилотник, стоит машина с челябинскими номерами.

Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге 2 марта. В результате происшествия были повреждены два здания. Из помещений были эвакуированы 100 человек. Пострадали около 250 квартир и несколько автомобилей, пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Редакция URA.RU подготовила материал о том, что делать при атаке дронов и как возместить ущерб.

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Машина с челябинскими номерами пострадала при взрыве беспилотника в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте, 161. У автомобиля выбило лобовое стекло, рассказала его хозяйка. «Утром в новостях увидели машину и пошли проверять ее, обнаружив битое лобовое стекло… К машинам не пускают, в пострадавший жилой дом тоже», — рассказала челябинка Анна, пишет сайт «74.ру». Со слов девушки, живут они в соседнем доме и утром даже ничего не увидели. Но машина попала на видео с моментом взрыва при атаке жилого дома на Пискаревском проспекте, 161. Кадры опубликовал telegram-канал «Mash на Мойке». Как показано на видео, около дома, в который попал беспилотник, стоит машина с челябинскими номерами. Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге 2 марта. В результате происшествия были повреждены два здания. Из помещений были эвакуированы 100 человек. Пострадали около 250 квартир и несколько автомобилей, пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Редакция URA.RU подготовила материал о том, что делать при атаке дронов и как возместить ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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