02 марта 2024

В Екатеринбурге ищут голого мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Двойное убийство на Билимбаевской, 25/1. Екатеринбург, сортировка, участковый пункт полиции
Мужчину ищут на Сортировке и в близлежащих районах (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге объявили в розыск мужчину без одежды. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание поиск! Нам нужна помощь жителей микрорайона Сортировка и соседних районов города! Если вы заметили мужчину без одежды срочно звоните на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно также по телефонам инфоргов: Людмила 8 (963) 648-60-69, Дарья 8 (982) 642-78-30.

Сообщалось, что 2 марта екатеринбуржцы замечали обнаженных людей несколько раз. Днем на проспекте Космонавтов голая женщина регулировала движение автомобилей. Вечером очевидцы сняли на видео мужчину, бегущего на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной. Также мужчину без одежды видели на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал», он шел с пакетом в руках.

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В Екатеринбурге объявили в розыск мужчину без одежды. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание поиск! Нам нужна помощь жителей микрорайона Сортировка и соседних районов города! Если вы заметили мужчину без одежды срочно звоните на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно также по телефонам инфоргов: Людмила 8 (963) 648-60-69, Дарья 8 (982) 642-78-30. Сообщалось, что 2 марта екатеринбуржцы замечали обнаженных людей несколько раз. Днем на проспекте Космонавтов голая женщина регулировала движение автомобилей. Вечером очевидцы сняли на видео мужчину, бегущего на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной. Также мужчину без одежды видели на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал», он шел с пакетом в руках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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