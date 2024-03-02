В Екатеринбурге ищут голого мужчину

03 марта 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Мужчину ищут на Сортировке и в близлежащих районах (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге объявили в розыск мужчину без одежды. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание поиск! Нам нужна помощь жителей микрорайона Сортировка и соседних районов города! Если вы заметили мужчину без одежды срочно звоните на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно также по телефонам инфоргов: Людмила 8 (963) 648-60-69, Дарья 8 (982) 642-78-30. Сообщалось, что 2 марта екатеринбуржцы замечали обнаженных людей несколько раз. Днем на проспекте Космонавтов голая женщина регулировала движение автомобилей. Вечером очевидцы сняли на видео мужчину, бегущего на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной. Также мужчину без одежды видели на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал», он шел с пакетом в руках.

В Екатеринбурге объявили в розыск мужчину без одежды. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание поиск! Нам нужна помощь жителей микрорайона Сортировка и соседних районов города! Если вы заметили мужчину без одежды срочно звоните на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно также по телефонам инфоргов: Людмила 8 (963) 648-60-69, Дарья 8 (982) 642-78-30. Сообщалось, что 2 марта екатеринбуржцы замечали обнаженных людей несколько раз. Днем на проспекте Космонавтов голая женщина регулировала движение автомобилей. Вечером очевидцы сняли на видео мужчину, бегущего на трассе к объездной дороге Серафимы Дерябиной. Также мужчину без одежды видели на трамвайных путях возле ТЦ «Карнавал», он шел с пакетом в руках.