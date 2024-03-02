02 марта 2024
01 марта 2024

В Кургане элитный клуб судится с властями из-за лицензии на алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок глав администраций по бильярду. Курган, бильярд, золотой шар, якушев александр
Курганский бильярдный клуб остался без лицензии на алкоголь (архивное фото) Фото:

Курганский бильярдный клуб «Золотой шар» потребовал через суд, чтобы региональный департамент экономического развития продлил заведению лицензию на продажу алкогольных напитков. Об этом говорится в судебных материалах. В клубе имеется VIP-зал с банкетной зоной, где любили играть в бильярд статусные жители Кургана.

«ООО „Золотой шар“ требует от департамента экономического развития Курганской области продлить на 5 лет лицензию № 45РПО0000163 от 10.10. 2019 года на розничную продажу алкогольной продукции. Судебное заседание запланировано на 20 марта», — указано в судебных материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

Согласно СБИС, бильярдный клуб «Золотой шар» работает в Кургане на улице Советской, 128. Чистая прибыль клуба за 2022 год выросла на 302% по сравнению с 2021 годом, уточняется в финотчете, опубликованном в СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в ООО «Золотой шар» и в департамент экономического развития Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.

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Курганский бильярдный клуб «Золотой шар» потребовал через суд, чтобы региональный департамент экономического развития продлил заведению лицензию на продажу алкогольных напитков. Об этом говорится в судебных материалах. В клубе имеется VIP-зал с банкетной зоной, где любили играть в бильярд статусные жители Кургана. «ООО „Золотой шар“ требует от департамента экономического развития Курганской области продлить на 5 лет лицензию № 45РПО0000163 от 10.10. 2019 года на розничную продажу алкогольной продукции. Судебное заседание запланировано на 20 марта», — указано в судебных материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно СБИС, бильярдный клуб «Золотой шар» работает в Кургане на улице Советской, 128. Чистая прибыль клуба за 2022 год выросла на 302% по сравнению с 2021 годом, уточняется в финотчете, опубликованном в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в ООО «Золотой шар» и в департамент экономического развития Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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