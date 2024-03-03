Как в России приняли новую песню Аллы Пугачевой: сможет ли певица заработать на альбоме

Алла Пугачева выпустила новую песню

03 марта 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров поблагодарил Аллу Пугачеву за ее новую песню Фото: Александр Авилов / АГН Москва Российская певица Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Не беспокойся за меня». По предположением, она может войти в альбом артистки, который выйдет весной. Песню отметил певец Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак и другие. URA.RU рассказывает, как в России отреагировали на новую композицию Пугачевой. Филлип Киркоров и Ксения Собчак «Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве», — написал Киркоров своих соцсетях. Он также поблагодарил артистку за новую песню. В свою очередь, Собчак заявила в соцсетях, что Пугачева выпустила прекрасную песню. От нее журналистке хочется плакать. Исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов Коннов задался вопросом, почему альбом Пугачевой не вышел в 2019 году во время ее концерта. Он также заявил, что для Примадонны стриминговые сервисы будут самым простым способом напомнить о себе, как о певице. «Вероятно, у артиста такого масштаба остались поклонники, которые предпочли бы купить CD, кассету или винил, но сегодня стриминг — наверное, самый простой и удобный способ напомнить о себе как об артисте и отдать долг своим почитателям», — заявил Коннов в интервью «Национальной службе новостей». Журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов Полупанов сообщил, что альбом певицы готовился еще до начала СВО. Нельзя сказать, что она специально выпустила его в момент, когда в ее адрес начали говорить гневные комментарии. «Надо понять, куда пойдут доходы от этих песен [в новом альбоме]: на помощь ВСУ, Украине или нет. Можно просто полученные деньги придержать, чтобы они никуда сейчас не уходили», — рассказал Полупанов для «Национальной службы новостей». Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов Он заявил, что принципиально не будет слушать песни Примадонны. По словам Соседова, артистке нечего и нечем сказать. «Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, позавчерашний день», — сообщил Соседов в интервью NEWS.ru . Продюсер Иосиф Пригожин Мужчина также не собирается слушать новую композицию Пугачевой. Он отметил, что никогда не был фанатом ее творчества и имеет другие вкусы в музыке. Кроме того, в Пригожин добавил, что всегда уважал талант певицы и ее статус. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru . Поклонники певицы Реакция людей на новую песню Пугачевой разнится. Некоторые восхищены ее творчеством, а некоторые заявляют, что своими поступками и словами она оскорбила людей, с помощью которых добилась славы. «Зачем все это? Это был ее выбор! Обласканная своей родиной, российским народом, она предала его, уехав в самый сложный момент. Своими поступками и словами оскорбив людей, благодаря которым к ней пришла слава», — пишет пользователь с ником _kobra77_. Его комментарий опубликован в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В свою очередь, пользователь fkirkorov_ofk.smolensk написал, что новая песня Примадонны и ее творчество в целом являются прекрасными. «Было бы очень здорово, если бы Алла Борисовна вернулась на сцену и в Россию», — написал комментатор в Instagram*. Также и пользователь dmitriyaltukhov восхищается творчеством певицы. Он не понимает, как можно не любить артистку. «Все-таки надо иметь развитые мозги, чтобы понимать Вас и Ваше творчество», — написал комментатор. Ранее сообщалось, что Пугачева выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». Ее можно послушать только в соцсетях. Согласно тексту песни, артистка начинает новую жизнь и не беспокоится за свои прошлые поступки. По предположениям, релиз был записан во время последнего визита Примадонны в РФ, тогда она посетила тверскую студию звукозаписи «Салам». *Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская певица Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Не беспокойся за меня». По предположением, она может войти в альбом артистки, который выйдет весной. Песню отметил певец Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак и другие. URA.RU рассказывает, как в России отреагировали на новую композицию Пугачевой. «Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве», — написал Киркоров своих соцсетях. Он также поблагодарил артистку за новую песню. В свою очередь, Собчак заявила в соцсетях, что Пугачева выпустила прекрасную песню. От нее журналистке хочется плакать. Коннов задался вопросом, почему альбом Пугачевой не вышел в 2019 году во время ее концерта. Он также заявил, что для Примадонны стриминговые сервисы будут самым простым способом напомнить о себе, как о певице. «Вероятно, у артиста такого масштаба остались поклонники, которые предпочли бы купить CD, кассету или винил, но сегодня стриминг — наверное, самый простой и удобный способ напомнить о себе как об артисте и отдать долг своим почитателям», — заявил Коннов в интервью «Национальной службе новостей». Полупанов сообщил, что альбом певицы готовился еще до начала СВО. Нельзя сказать, что она специально выпустила его в момент, когда в ее адрес начали говорить гневные комментарии. Он заявил, что принципиально не будет слушать песни Примадонны. По словам Соседова, артистке нечего и нечем сказать. «Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, позавчерашний день», — сообщил Соседов в интервью NEWS.ru. Мужчина также не собирается слушать новую композицию Пугачевой. Он отметил, что никогда не был фанатом ее творчества и имеет другие вкусы в музыке. Кроме того, в Пригожин добавил, что всегда уважал талант певицы и ее статус. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru. Реакция людей на новую песню Пугачевой разнится. Некоторые восхищены ее творчеством, а некоторые заявляют, что своими поступками и словами она оскорбила людей, с помощью которых добилась славы. «Зачем все это? Это был ее выбор! Обласканная своей родиной, российским народом, она предала его, уехав в самый сложный момент. Своими поступками и словами оскорбив людей, благодаря которым к ней пришла слава», — пишет пользователь с ником _kobra77_. Его комментарий опубликован в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В свою очередь, пользователь fkirkorov_ofk.smolensk написал, что новая песня Примадонны и ее творчество в целом являются прекрасными. Также и пользователь dmitriyaltukhov восхищается творчеством певицы. Он не понимает, как можно не любить артистку. «Все-таки надо иметь развитые мозги, чтобы понимать Вас и Ваше творчество», — написал комментатор. Ранее сообщалось, что Пугачева выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». Ее можно послушать только в соцсетях. Согласно тексту песни, артистка начинает новую жизнь и не беспокоится за свои прошлые поступки. По предположениям, релиз был записан во время последнего визита Примадонны в РФ, тогда она посетила тверскую студию звукозаписи «Салам». *Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ