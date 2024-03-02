Общество Транспорт В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли зимник 03 марта 2024 в 20:05 Размер текста - 17 + Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт из-за неблагоприятных погодных условий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», написано в telegram-канале ведомства. В городах ЯНАО 4 марта прогнозируется резкое снижение температуры до -21 градуса. Ветер при этом будет достигать 6-10 метров в секунду. Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», написано в telegram-канале ведомства. В городах ЯНАО 4 марта прогнозируется резкое снижение температуры до -21 градуса. Ветер при этом будет достигать 6-10 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям