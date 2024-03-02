В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли зимник

Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт из-за неблагоприятных погодных условий
Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», написано в telegram-канале ведомства.
В городах ЯНАО 4 марта прогнозируется резкое снижение температуры до -21 градуса. Ветер при этом будет достигать 6-10 метров в секунду.
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