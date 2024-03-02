02 марта 2024
01 марта 2024

В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт из-за неблагоприятных погодных условий Фото:

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», написано в telegram-канале ведомства.

В городах ЯНАО 4 марта прогнозируется резкое снижение температуры до -21 градуса. Ветер при этом будет достигать 6-10 метров в секунду.

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Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», написано в telegram-канале ведомства. В городах ЯНАО 4 марта прогнозируется резкое снижение температуры до -21 градуса. Ветер при этом будет достигать 6-10 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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