Министр обороны Германии впервые прокомментировал слитый разговор об атаках на Крым

Слитые в сеть секретные переговоры немецких военных являются «информационной войной» России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
«Публикация разговора военных Германии — это часть информационной войны России. Первые результаты проверки в связи с публикацией будут в начале следующей недели», — заявил Борис Писториус, его слова приводит таблоид Bild. Он добавил, что кроме опубликованной записи ему больше неизвестно о других утечках информации.
В разговоре офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. В немецких СМИ писали, что законодатели ФРГ ждут объяснений от немецких военных. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запись может стать сигналом Германии о подготовке к войне с Россией.
Слитые в сеть секретные переговоры немецких военных являются «информационной войной» России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Публикация разговора военных Германии — это часть информационной войны России. Первые результаты проверки в связи с публикацией будут в начале следующей недели», — заявил Борис Писториус, его слова приводит таблоид Bild. Он добавил, что кроме опубликованной записи ему больше неизвестно о других утечках информации. В разговоре офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. В немецких СМИ писали, что законодатели ФРГ ждут объяснений от немецких военных. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запись может стать сигналом Германии о подготовке к войне с Россией.