Министр обороны Германии впервые прокомментировал слитый разговор об атаках на Крым

Писториус назвал слитые переговоры офицеров «информационной войной» РФ

03 марта 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Борис Писториус заявил, что ему ранее не было известно о других утечках из бундесвера Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слитые в сеть секретные переговоры немецких военных являются «информационной войной» России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Публикация разговора военных Германии — это часть информационной войны России. Первые результаты проверки в связи с публикацией будут в начале следующей недели», — заявил Борис Писториус, его слова приводит таблоид Bild . Он добавил, что кроме опубликованной записи ему больше неизвестно о других утечках информации. В разговоре офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. В немецких СМИ писали, что законодатели ФРГ ждут объяснений от немецких военных. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запись может стать сигналом Германии о подготовке к войне с Россией.

Слитые в сеть секретные переговоры немецких военных являются «информационной войной» России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Публикация разговора военных Германии — это часть информационной войны России. Первые результаты проверки в связи с публикацией будут в начале следующей недели», — заявил Борис Писториус, его слова приводит таблоид Bild. Он добавил, что кроме опубликованной записи ему больше неизвестно о других утечках информации. В разговоре офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. В немецких СМИ писали, что законодатели ФРГ ждут объяснений от немецких военных. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запись может стать сигналом Германии о подготовке к войне с Россией.