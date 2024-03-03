Министр обороны Германии впервые прокомментировал слитый разговор об атаках на Крым

Писториус назвал слитые переговоры офицеров «информационной войной» РФ
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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Борис Писториус заявил, что ему ранее не было известно о других утечках из бундесвера Фото:
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Слитые в сеть секретные переговоры немецких военных являются «информационной войной» России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Публикация разговора военных Германии — это часть информационной войны России. Первые результаты проверки в связи с публикацией будут в начале следующей недели», — заявил Борис Писториус, его слова приводит таблоид Bild. Он добавил, что кроме опубликованной записи ему больше неизвестно о других утечках информации.

В разговоре офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. В немецких СМИ писали, что законодатели ФРГ ждут объяснений от немецких военных. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запись может стать сигналом Германии о подготовке к войне с Россией.

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Слитые в сеть секретные переговоры немецких военных являются «информационной войной» России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Публикация разговора военных Германии — это часть информационной войны России. Первые результаты проверки в связи с публикацией будут в начале следующей недели», — заявил Борис Писториус, его слова приводит таблоид Bild. Он добавил, что кроме опубликованной записи ему больше неизвестно о других утечках информации. В разговоре офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. В немецких СМИ писали, что законодатели ФРГ ждут объяснений от немецких военных. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запись может стать сигналом Германии о подготовке к войне с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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