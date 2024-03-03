Глава Минобороны ФРГ после разоблачения ответил на вопрос о передаче Киеву ракет Taurus

Писториус: передача ракет Taurus Украине не гарантирована
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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Борис Писториус отметил, что офицеры ФРГ обсуждали возможные атаки Киева на Крымский мост с помощью крылатых ракет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети был опубликован фрагмент конфиденциального сообщения Бундесвера о возможной поставке на Украину ракет Taurus. Однако нет гарантий подобной помощи от Запада. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«На опубликованной записи офицеры обсуждали различные сценарии, и это не означает „зеленого света“ для передачи Киеву ракет Taurus», — заявил Писториус для Bild. Кроме того, он добавил, что военные ФРГ обсуждают то, что для атаки на Крымский мост Украина может использовать крылатые ракеты, а не только Taurus.

Ранее Писториус сообщил, что слитые в сеть секретные переговоры Германии являются «информационной войной» России. Он отметил, что первые результаты расследования по этой публикации будут в начале недели.

Запись разговора немецких военных выложила в сеть главред RT Маргарита Симоньян. На видео офицеры обсуждал удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.

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В сети был опубликован фрагмент конфиденциального сообщения Бундесвера о возможной поставке на Украину ракет Taurus. Однако нет гарантий подобной помощи от Запада. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. «На опубликованной записи офицеры обсуждали различные сценарии, и это не означает „зеленого света“ для передачи Киеву ракет Taurus», — заявил Писториус для Bild. Кроме того, он добавил, что военные ФРГ обсуждают то, что для атаки на Крымский мост Украина может использовать крылатые ракеты, а не только Taurus. Ранее Писториус сообщил, что слитые в сеть секретные переговоры Германии являются «информационной войной» России. Он отметил, что первые результаты расследования по этой публикации будут в начале недели. Запись разговора немецких военных выложила в сеть главред RT Маргарита Симоньян. На видео офицеры обсуждал удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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