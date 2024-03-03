Глава Минобороны ФРГ после разоблачения ответил на вопрос о передаче Киеву ракет Taurus

В сети был опубликован фрагмент конфиденциального сообщения Бундесвера о возможной поставке на Украину ракет Taurus. Однако нет гарантий подобной помощи от Запада. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
«На опубликованной записи офицеры обсуждали различные сценарии, и это не означает „зеленого света“ для передачи Киеву ракет Taurus», — заявил Писториус для Bild. Кроме того, он добавил, что военные ФРГ обсуждают то, что для атаки на Крымский мост Украина может использовать крылатые ракеты, а не только Taurus.
Ранее Писториус сообщил, что слитые в сеть секретные переговоры Германии являются «информационной войной» России. Он отметил, что первые результаты расследования по этой публикации будут в начале недели.
Запись разговора немецких военных выложила в сеть главред RT Маргарита Симоньян. На видео офицеры обсуждал удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.
В сети был опубликован фрагмент конфиденциального сообщения Бундесвера о возможной поставке на Украину ракет Taurus. Однако нет гарантий подобной помощи от Запада. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. «На опубликованной записи офицеры обсуждали различные сценарии, и это не означает „зеленого света“ для передачи Киеву ракет Taurus», — заявил Писториус для Bild. Кроме того, он добавил, что военные ФРГ обсуждают то, что для атаки на Крымский мост Украина может использовать крылатые ракеты, а не только Taurus. Ранее Писториус сообщил, что слитые в сеть секретные переговоры Германии являются «информационной войной» России. Он отметил, что первые результаты расследования по этой публикации будут в начале недели. Запись разговора немецких военных выложила в сеть главред RT Маргарита Симоньян. На видео офицеры обсуждал удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.