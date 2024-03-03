Российские войска установили флаг в центре Новомихайловки. Видео

04 марта 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Флаг подразделения установили на руинах одного из зданий в центре Новомихайловки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска установили флаг на руинах одного из зданий в центре Новомихайловки. Информация об этом появилась в telegram-канале «Рыбарь». «На Южнодонецком направлении российские войска закрепляются в центральной части Новомихайловки. В Сети активно распространяются кадры, как штурмовые отряды 155 бригады морской пехоты установили флаг подразделения на руинах одного из зданий», — сказано в сообщении. Отмечается, что часть улиц Шевченко и Соборной перешла под контроль российских военнослужащих. Храм Архангела Михаила, находящийся на передовой линии обороны ВСУ, теперь находится под контролем ВС РФ. Противник был отброшен на несколько сотен метров вдоль улицы Академика Тимирязева, где территория промзоны ООО «Синтезпродсервис» полностью захвачена российскими морпехами, сказано в тексте. В то же время, в районе ферм через дорогу сохраняется присутствие украинских формирований. В северной части Новомихайловки появились сообщения о выводе части войск противника с улицы Мира на западную окраину, однако пока нет объективных свидетельств этому, отмечается в сообщении. После освобождения Авдеевки под контроль российских войск перешли также такие населенные пункты как: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что после Авдеевки ВС РФ будут брать Харьков. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска установили флаг на руинах одного из зданий в центре Новомихайловки. Информация об этом появилась в telegram-канале «Рыбарь». «На Южнодонецком направлении российские войска закрепляются в центральной части Новомихайловки. В Сети активно распространяются кадры, как штурмовые отряды 155 бригады морской пехоты установили флаг подразделения на руинах одного из зданий», — сказано в сообщении. Отмечается, что часть улиц Шевченко и Соборной перешла под контроль российских военнослужащих. Храм Архангела Михаила, находящийся на передовой линии обороны ВСУ, теперь находится под контролем ВС РФ. Противник был отброшен на несколько сотен метров вдоль улицы Академика Тимирязева, где территория промзоны ООО «Синтезпродсервис» полностью захвачена российскими морпехами, сказано в тексте. В то же время, в районе ферм через дорогу сохраняется присутствие украинских формирований. В северной части Новомихайловки появились сообщения о выводе части войск противника с улицы Мира на западную окраину, однако пока нет объективных свидетельств этому, отмечается в сообщении. После освобождения Авдеевки под контроль российских войск перешли также такие населенные пункты как: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что после Авдеевки ВС РФ будут брать Харьков. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.