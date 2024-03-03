Немецкий генерал раскрыл новую цель России на фронте после Авдеевки

Генерал Куят: после освобождения Авдеевки ВС РФ будут брать Харьков
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ВС РФ перехватили инициативу на фронте, заявил Харальд Куят Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После взятия Авдеевки следующей целью российской армии является Харьков. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.

«Сейчас они [ВС РФ] взяли Авдеевку, это большое преимущество. Следующая цель — это Харьков», — заявил Харальд Куят в интервью youtube-каналу Die Weltwoche. Он отметил, что сейчас российские солдаты проводят активные боевые действия на купянском направлении, а положение ВСУ стало крайне тяжелым после понесенных потерь.

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В настоящий момент украинская армия не способна проводить наземные наступательные операции из-за недостатка военнослужащих на длинной линии фронта, добавил Куят. По его словам, Украине не хватает военных, чтобы равномерно распределить их по всей линии.

После освобождения Авдеевки ВС РФ продолжили наступление. Под российский контроль были взяты такие населенные пункты как: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Военкор Борис Рожин рассказывал, что армия России разрушила линию обороны ВСУ около Авдеевки.

В связи с недавними успехами РФ в зоне СВО, на Украине заговорили о потери Харькова. Президент страны Владимир Зеленский признавал тяжелое положение в подразделениях, которые находятся рядом с городом, передает RT.

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После взятия Авдеевки следующей целью российской армии является Харьков. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят. «Сейчас они [ВС РФ] взяли Авдеевку, это большое преимущество. Следующая цель — это Харьков», — заявил Харальд Куят в интервью youtube-каналу Die Weltwoche. Он отметил, что сейчас российские солдаты проводят активные боевые действия на купянском направлении, а положение ВСУ стало крайне тяжелым после понесенных потерь. В настоящий момент украинская армия не способна проводить наземные наступательные операции из-за недостатка военнослужащих на длинной линии фронта, добавил Куят. По его словам, Украине не хватает военных, чтобы равномерно распределить их по всей линии. После освобождения Авдеевки ВС РФ продолжили наступление. Под российский контроль были взяты такие населенные пункты как: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Военкор Борис Рожин рассказывал, что армия России разрушила линию обороны ВСУ около Авдеевки. В связи с недавними успехами РФ в зоне СВО, на Украине заговорили о потери Харькова. Президент страны Владимир Зеленский признавал тяжелое положение в подразделениях, которые находятся рядом с городом, передает RT.
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