Экс-глава УКС Минин назвал чиновников, с кем принималось решение, за которое его хотят судить

В УКС Кургана закупили стройматериалы для школы по согласованию с правительством

В суде Кургана прозвучали имена чиновников, принимавших участие в решениях по школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

Решение о закупе материалов для строительства школы, в котором обвиняют экс-директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина, принималось коллегиально с руководителями правительства области и города. Об этом URA.RU сообщили слушатели судебного заседания по продлению меры пресечения в отношении Минина.

«В конце ноября 2021 года прошло совещание с участием замгубернатора области Константина Малышева, директора регионального департамента строительства Ирины Саблуковой и главы города Кургана Елены Ситниковой. На нем было принято коллегиальное решение закупить материалы с передачей на ответственное хранение, чтобы успеть расходовать бюджетные средства», — сообщил Минин суду. Как добавил обвиняемый, данные свидетели уже были допрошены следователями по делу о школе.

Минин предположил, что все свидетели по делу уже дали показания и просил отпустить его из СИЗО. На данные свидетелей, о чем заявляло следствие, он повлиять уже не может. Сотрудник СУ СК заявила, что необходимо допросить неких бывших членов областного правительства, которые в настоящее время выехали из региона. Суд прислушался к доводам следователя и оставил Минина под стражей еще на два месяца.

Бывшего директора УКС Кургана обвиняют в превышении полномочий с причинением ущерба при закупе материалов для строящейся школы на 1500 мест. По версии следствия, были не поставлены материалы на 4,4 млн рублей. Минин своей вины не признает и утверждает, что все купленные материалы хранились на ответственном хранении и поступили на объект позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директору УКС продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи сообщили, что не завершили расследование и попросили оставить Минина в СИЗО еще на два месяца.