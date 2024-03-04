Девушка екатеринбургского бодибилдера рассказала о последних минутах его жизни

Екатеринбургский бодибилдер перед смертью планировал посетить «Баден-Баден»

04 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кимак планировал посетить «Баден-Баден» со своей девушкой Дианой Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский бодибилдер Дмитрий Кимак, который скончался 3 марта, перед смертью планировал посетить термальные источники. В день трагедии спортсмен собирался отдохнуть в «Баден-Бадене» со своей девушкой. «В тот день мы собирались отдохнуть в термальных источниках [„Баден-Баден“]. Дмитрию нужно было развеяться после соревнований, к которым он готовился целых три месяца», — пишет Е1, ссылаясь на слова девушки скончавшегося спортсмена Дианы. По словам девушки, Дмитрий пришел с тренировки, пообедал и пошел принять душ. Но спустя время из ванной послышался грохот. «Я открыла дверь, он просто вывалился оттуда. Но он был еще жив, дышал. Я вызвала скорую, она ехала минут 20. Я пыталась как-то привести его в чувство, думала, может быть, это обморок или что-то такое. Он такой тяжелый, я не смогла даже из ванной его вытащить. Он посинел и умер у меня на руках», — посетовала горожанка. Спортсмену было 28 лет. 1 марта он стал чемпионом в соревнованиях по бодибилдингу. Через два дня Дмитрий скончался. Его окружение не верит, что причиной смерти могла стать передозировка стероидами. Один из подопечных назвал Кимака «символом Компрессорного микрорайона». Позже URA.RU стало известно, что тело молодого человека будет кремировано.

Екатеринбургский бодибилдер Дмитрий Кимак, который скончался 3 марта, перед смертью планировал посетить термальные источники. В день трагедии спортсмен собирался отдохнуть в «Баден-Бадене» со своей девушкой. «В тот день мы собирались отдохнуть в термальных источниках [„Баден-Баден“]. Дмитрию нужно было развеяться после соревнований, к которым он готовился целых три месяца», — пишет Е1, ссылаясь на слова девушки скончавшегося спортсмена Дианы. По словам девушки, Дмитрий пришел с тренировки, пообедал и пошел принять душ. Но спустя время из ванной послышался грохот. «Я открыла дверь, он просто вывалился оттуда. Но он был еще жив, дышал. Я вызвала скорую, она ехала минут 20. Я пыталась как-то привести его в чувство, думала, может быть, это обморок или что-то такое. Он такой тяжелый, я не смогла даже из ванной его вытащить. Он посинел и умер у меня на руках», — посетовала горожанка. Спортсмену было 28 лет. 1 марта он стал чемпионом в соревнованиях по бодибилдингу. Через два дня Дмитрий скончался. Его окружение не верит, что причиной смерти могла стать передозировка стероидами. Один из подопечных назвал Кимака «символом Компрессорного микрорайона». Позже URA.RU стало известно, что тело молодого человека будет кремировано.