Суд арестовал активы бывшего совхоза семьи челябинского экс-замгубернатора

04 марта 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Суд арестовал бывшее имущество семьи экс-замгубернатора Андрея Косилова Фото: Вадим Ахметов Арбитражный суд Челябинской области арестовал активы совхоза «Береговой» в Каслинском районе, в прошлом принадлежащего семье бывшего первого замгубернатора Андрея Косилова. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ходатайство агрохолдинг «Равис» подал в рамках процедуры банкротства совхоза. «Кредитор направил ходатайство, в котором просит запретить совершать регистрационные действия в отношении имущества должника. Заявление ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ о принятии обеспечительных мер удовлетворить», — отметил суд в постановлении. Предписание о запрет на совершение действий с активами получили три ведомства. Среди них Росреестр, регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД (МРЭО) и управление гостехнадзора минсельхоза региона. В последнем ведется регистрация сельскохозяйственной техники. До ноября 2022 года совхоз принадлежал семье Косилова. Руководил предприятием сын Иван. Потом компанию продали, после чело последовала серия исков от «Рависа». В июле 2023 года агрохолдинг взыскал 57 млн рублей. В ходе банкротства озвучены претензии на 50,8 млн рублей. Первоначально попытка арестовать имущество каслинского предприятия была предпринята в январе 2023 года, однако накладывать обеспечение суд тогда отказался. Также на рассмотрении находится серия исков «Рависа» к Косилову, который являлся гендиректором агрохолдинга. При подготовке материала URA.RU направило запросы в адрес обеих сторон спора. К моменту публикации ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области арестовал активы совхоза «Береговой» в Каслинском районе, в прошлом принадлежащего семье бывшего первого замгубернатора Андрея Косилова. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ходатайство агрохолдинг «Равис» подал в рамках процедуры банкротства совхоза. «Кредитор направил ходатайство, в котором просит запретить совершать регистрационные действия в отношении имущества должника. Заявление ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ о принятии обеспечительных мер удовлетворить», — отметил суд в постановлении. Предписание о запрет на совершение действий с активами получили три ведомства. Среди них Росреестр, регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД (МРЭО) и управление гостехнадзора минсельхоза региона. В последнем ведется регистрация сельскохозяйственной техники. До ноября 2022 года совхоз принадлежал семье Косилова. Руководил предприятием сын Иван. Потом компанию продали, после чело последовала серия исков от «Рависа». В июле 2023 года агрохолдинг взыскал 57 млн рублей. В ходе банкротства озвучены претензии на 50,8 млн рублей. Первоначально попытка арестовать имущество каслинского предприятия была предпринята в январе 2023 года, однако накладывать обеспечение суд тогда отказался. Также на рассмотрении находится серия исков «Рависа» к Косилову, который являлся гендиректором агрохолдинга. При подготовке материала URA.RU направило запросы в адрес обеих сторон спора. К моменту публикации ответы не поступили.