Спор между челябинским экс-замгубернатора и «Рависом» остановили для экспертизы

08 февраля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Суд между Андреем Косиловым и и основанным им агрохолдингом продолжится в апреле Фото: Вадим Ахметов Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по иска агрохолдинга «Равис» к бывшему первому вице-губернатору региона Андрею Косилову на время проведения дополнительной экспертизы. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе суда. «В АС Челябинской области рассматривается дело по иску ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ к Косилову Андрею Николаевичу о взыскании убытков. Определением от 7 февраля ходатайство третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО „Совхоз Береговой“ о назначении судебной экспертизы удовлетворено. Производство по делу приостановлено до 2 апреля 2024 года», — пояснили в пресс-службе облсуда. «Повода нет для разговоров и предмет спора отсутствует. Они затягивали сами, потому что боялись проиграть», — заявил URA.RU Косилов. На «Рависе» обстоятельства тяжбы не комментируют. Косилов занимал пост вице-губернатора с 1997 по 2010 годы. Он ушел в отставку после смены власти в регионе и 2011 году возглавил «Равис». Ему принадлежало 41,2% акций. Такая же доля была у его делового партнера, бывшего вице-губернатора Игоря Сербинова. В 2021 году между Косиловым и Сербиновым возник конфликт. Сербинов добился увольнения Косилова с поста гендиректора. Затем «Равис» подал иск к экс-чиновнику, требуя с него более 90 млн рублей. Как считают в агрохолдинге, именно такой убыток Косилов нанес компании, когда был гендиректором. На счета экс-чиновника был наложен арест, на сумму в 73 млн рублей, но Косилов сумел добиться отмены обеспечительных мер. Кроме того, он подал встречный иск к «Равису», оспаривая отстранение от поста гендиректора. В январе 2024 года стало известно, что Косилов продал свою долю в «Рависе», 41,2% акций, «Уральской агропромышленной группе» (Свердловская область). Раскрывать цену сделки Косилов не стал. Связана ли приостановка по иску «Рависа» с продажей акций, пока неизвестно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по иска агрохолдинга «Равис» к бывшему первому вице-губернатору региона Андрею Косилову на время проведения дополнительной экспертизы. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе суда. «В АС Челябинской области рассматривается дело по иску ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ к Косилову Андрею Николаевичу о взыскании убытков. Определением от 7 февраля ходатайство третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО „Совхоз Береговой“ о назначении судебной экспертизы удовлетворено. Производство по делу приостановлено до 2 апреля 2024 года», — пояснили в пресс-службе облсуда. «Повода нет для разговоров и предмет спора отсутствует. Они затягивали сами, потому что боялись проиграть», — заявил URA.RU Косилов. На «Рависе» обстоятельства тяжбы не комментируют. Косилов занимал пост вице-губернатора с 1997 по 2010 годы. Он ушел в отставку после смены власти в регионе и 2011 году возглавил «Равис». Ему принадлежало 41,2% акций. Такая же доля была у его делового партнера, бывшего вице-губернатора Игоря Сербинова. В 2021 году между Косиловым и Сербиновым возник конфликт. Сербинов добился увольнения Косилова с поста гендиректора. Затем «Равис» подал иск к экс-чиновнику, требуя с него более 90 млн рублей. Как считают в агрохолдинге, именно такой убыток Косилов нанес компании, когда был гендиректором. На счета экс-чиновника был наложен арест, на сумму в 73 млн рублей, но Косилов сумел добиться отмены обеспечительных мер. Кроме того, он подал встречный иск к «Равису», оспаривая отстранение от поста гендиректора. В январе 2024 года стало известно, что Косилов продал свою долю в «Рависе», 41,2% акций, «Уральской агропромышленной группе» (Свердловская область). Раскрывать цену сделки Косилов не стал. Связана ли приостановка по иску «Рависа» с продажей акций, пока неизвестно.