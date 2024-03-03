03 марта 2024

Руководитель «Динамо» оценил футбольную игру тюменских зэков

В Тюмени среди заключенных прошел турнир по футболу
© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, мяч, футбол, колония, итк, исправительно-трудовая колония, футбольный мяч, ик-6
Соревнования прошли среди восьми команд, в них приняли участие 60 осужденных Фото:

В Тюмени прошли соревнования по футболу среди заключенных. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН, награды победителям и участникам вручили чемпион мира по боксу и заместитель председателя общества «Динамо».

«В исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Тюменской области прошли соревнования по зимнему футболу среди осужденных. В чемпионате приняли участие 8 команд, всего более 60 осужденных. По итогам спортивных состязаний была проведена церемония награждения, в которой приняли участие двукратный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко, заместитель председателя ОГО ВФСО „Динамо“ Дмитрий Абатуров, а также начальник ИК-2 УФСИН России по Тюменской области Сергей Кузнечевских», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Матчи прошли среди восьми команд, в них приняли участие 60 осужденных. Ранее URA.RU писало, что заключенные женской тобольской колонии выиграли соревнования по лепке фигур из снега.

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В Тюмени прошли соревнования по футболу среди заключенных. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН, награды победителям и участникам вручили чемпион мира по боксу и заместитель председателя общества «Динамо». «В исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Тюменской области прошли соревнования по зимнему футболу среди осужденных. В чемпионате приняли участие 8 команд, всего более 60 осужденных. По итогам спортивных состязаний была проведена церемония награждения, в которой приняли участие двукратный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко, заместитель председателя ОГО ВФСО „Динамо“ Дмитрий Абатуров, а также начальник ИК-2 УФСИН России по Тюменской области Сергей Кузнечевских», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Матчи прошли среди восьми команд, в них приняли участие 60 осужденных. Ранее URA.RU писало, что заключенные женской тобольской колонии выиграли соревнования по лепке фигур из снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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