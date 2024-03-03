Руководитель «Динамо» оценил футбольную игру тюменских зэков

В Тюмени прошли соревнования по футболу среди заключенных. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН, награды победителям и участникам вручили чемпион мира по боксу и заместитель председателя общества «Динамо».
«В исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Тюменской области прошли соревнования по зимнему футболу среди осужденных. В чемпионате приняли участие 8 команд, всего более 60 осужденных. По итогам спортивных состязаний была проведена церемония награждения, в которой приняли участие двукратный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко, заместитель председателя ОГО ВФСО „Динамо“ Дмитрий Абатуров, а также начальник ИК-2 УФСИН России по Тюменской области Сергей Кузнечевских», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Матчи прошли среди восьми команд, в них приняли участие 60 осужденных. Ранее URA.RU писало, что заключенные женской тобольской колонии выиграли соревнования по лепке фигур из снега.
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