«Коммерсант»: террористы в Ингушетии оборудовали двухэтажную крепость

04 марта 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Режим КТО в Ингушетии был отменен 3 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жилье, в котором прятались боевики в Ингушетии, было двухуровневым и оборудованным как крепость. Об этом рассказал источники газеты «Коммерсант» в силовых структурах. «Штурм квартиры, которую заняли в ингушском городе Карабулаки боевики, затянулся, потому что жилье оказалось двухуровневым. К тому же квартиру участники бандподполья превратили в настоящую крепость, а сами они были неплохо вооружены», — рассказали информаторы. Отмечается, что боевики во время штурма использовали внутренние лестницы. Квартира принадлежала активисту Казбеку Чемурзиеву. Сейчас он находится в тюрьме за оборот наркотиков и кражу. Чтобы ликвидировать засевших боевиков, в регионе был введен режим КТО 2 марта. Жильцы дома были эвакуированы. Около 150 силовиков участвовали в операции по ликвидации боевиков. Бои шли до утра 3 марта. Новость по теме КТО в Карабулаке продолжает действовать, боевики ликвидированы: главное к этому часу Операция была закончена успешно. В ходе нее был ликвидирован лидер группировки Амирхан Гуражев. Он был в розыске за создание незаконного вооруженного формирования и террористической организации. Также он участвовал в незаконном обороте взрывчатки и оружия. Еще был ликвидирован Зелимхан Цуроев и его родственник Тагир. Они разыскивались за террористические преступления. Всего было ликвидировано шесть боевиков. Режим КТО был снят позднее. Во время операции пять сотрудников УСФБ получили ранения. По этому поводу было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра квартиры были найдены три автомата Калашникова, три пистолета Макарова и множество патронов. Также — бомба. Она была уничтожена накладным зарядом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жилье, в котором прятались боевики в Ингушетии, было двухуровневым и оборудованным как крепость. Об этом рассказал источники газеты «Коммерсант» в силовых структурах. «Штурм квартиры, которую заняли в ингушском городе Карабулаки боевики, затянулся, потому что жилье оказалось двухуровневым. К тому же квартиру участники бандподполья превратили в настоящую крепость, а сами они были неплохо вооружены», — рассказали информаторы. Отмечается, что боевики во время штурма использовали внутренние лестницы. Квартира принадлежала активисту Казбеку Чемурзиеву. Сейчас он находится в тюрьме за оборот наркотиков и кражу. Чтобы ликвидировать засевших боевиков, в регионе был введен режим КТО 2 марта. Жильцы дома были эвакуированы. Около 150 силовиков участвовали в операции по ликвидации боевиков. Бои шли до утра 3 марта. Операция была закончена успешно. В ходе нее был ликвидирован лидер группировки Амирхан Гуражев. Он был в розыске за создание незаконного вооруженного формирования и террористической организации. Также он участвовал в незаконном обороте взрывчатки и оружия. Еще был ликвидирован Зелимхан Цуроев и его родственник Тагир. Они разыскивались за террористические преступления. Всего было ликвидировано шесть боевиков. Режим КТО был снят позднее. Во время операции пять сотрудников УСФБ получили ранения. По этому поводу было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра квартиры были найдены три автомата Калашникова, три пистолета Макарова и множество патронов. Также — бомба. Она была уничтожена накладным зарядом.