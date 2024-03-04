Как скажется на Украине раскрытый план Германии по атаке на Крым

Немецкий политолог Шпицен: Украина лишилась шанса на получение ракет Taurus

04 марта 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

План по атаке на крымский мост провален из-за прослушанного разговора офицеров из Германии, сказал Грегор Шпицен Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не сможет передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, а министр обороны ФРГ Борис Писториус потеряет влияние из-за разговора офицеров Бундесвера об атаке по Крымскому мосту. Об этом заявил в беседе с URA.RU немецкий политолог, основатель telegram-канала «Мекленбургский Петербуржец», доктор политических наук Грегор Шпицен. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, который, как утверждалось, состоялся между высокопоставленными офицерами Бундесвера 19 февраля. Они обсуждали потенциальное использование дальнобойных ракет Taurus Украиной, в частности для атак по Крымскому мосту. Минобороны ФРГ заявило, что разговор военных был перехвачен. Глава ведомства Борис Писториус назвал это информационной войной. Представили партии «Свободная Саксония» подали иск против немецких офицеров, поскольку их разговор подпадают под статью 13 Международного уголовного кодекса ФРГ («Преступление агрессии»). Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. «Последствия для Украины подобный инцидент будет иметь самые прямые. После скандала и последовавшего за ним обострения общественного диалога об отправке на Украину дальнобойного оружия и наземных войск Германия уже вряд ли решится на подобный шаг. Кстати, канцлеру Олафу Шольцу скандал объективно выгоден. Во-первых, он снижает акции министра обороны Писториуса как возможного преемника Шольца на посту канцлера. Во-вторых, отстраняет от дел „ястребов“ (сторонники эскалации в политической дискуссии о военных вопросах, члены „партии войны“, — прим. URA.RU) в правительстве и в бундесвере, выступающих за более тесную вовлеченность Германии в украинский конфликт», — сказал Грегор Шпицен. Новость по теме В Кремле оценили коварство Германии По его словам, вызов посла ФРГ в МИД после обнародования скандальной аудиозаписи — это меньшее из того, что могло предпринять правительство России. «Это самая легкая из возможных цивилизованных реакций на подобный инцидент. Немецкое военное ведомство откровенно село в лужу, и теперь последствия этой неловкой ситуации придется разбирать германским дипломатам. Увы, посол ФРГ граф Ламбсдорфф — чересчур противоречивая фигура для того, чтобы сглаживать углы в межгосударственных отношениях России и Германии, поскольку, учитывая антироссийский бэкграунд посла и стоящей за ним партии „Свободных демократов“, он сам скорее является частью проблемы, нежели инструментом ее решения», — отметил эксперт. Он усомнился в качестве системы безопасности Германии, если секретные данные так легко заполучить. «Иск, поданный партией „Свободная Саксония“, скорее символический PR-ход, который вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия для участников сканадала с прослушкой. Тем не менее данный инфоповод может привлечь внимание к обсуждению проблем с безопасностью в государственных ведомствах Германии. В 2015 году американцы прослушивали канцлера, в 2024 русские слушают представителей высших функционеров оборонного ведомства. Порой возникает впечатление, что о секретных разговорах немецких чиновников узнало бы меньше людей, если бы их транслировали по телевизору», — подчеркнул собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия не сможет передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, а министр обороны ФРГ Борис Писториус потеряет влияние из-за разговора офицеров Бундесвера об атаке по Крымскому мосту. Об этом заявил в беседе с URA.RU немецкий политолог, основатель telegram-канала «Мекленбургский Петербуржец», доктор политических наук Грегор Шпицен. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, который, как утверждалось, состоялся между высокопоставленными офицерами Бундесвера 19 февраля. Они обсуждали потенциальное использование дальнобойных ракет Taurus Украиной, в частности для атак по Крымскому мосту. Минобороны ФРГ заявило, что разговор военных был перехвачен. Глава ведомства Борис Писториус назвал это информационной войной. Представили партии «Свободная Саксония» подали иск против немецких офицеров, поскольку их разговор подпадают под статью 13 Международного уголовного кодекса ФРГ («Преступление агрессии»). Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. «Последствия для Украины подобный инцидент будет иметь самые прямые. После скандала и последовавшего за ним обострения общественного диалога об отправке на Украину дальнобойного оружия и наземных войск Германия уже вряд ли решится на подобный шаг. Кстати, канцлеру Олафу Шольцу скандал объективно выгоден. Во-первых, он снижает акции министра обороны Писториуса как возможного преемника Шольца на посту канцлера. Во-вторых, отстраняет от дел „ястребов“ (сторонники эскалации в политической дискуссии о военных вопросах, члены „партии войны“, — прим. URA.RU) в правительстве и в бундесвере, выступающих за более тесную вовлеченность Германии в украинский конфликт», — сказал Грегор Шпицен. По его словам, вызов посла ФРГ в МИД после обнародования скандальной аудиозаписи — это меньшее из того, что могло предпринять правительство России. «Это самая легкая из возможных цивилизованных реакций на подобный инцидент. Немецкое военное ведомство откровенно село в лужу, и теперь последствия этой неловкой ситуации придется разбирать германским дипломатам. Увы, посол ФРГ граф Ламбсдорфф — чересчур противоречивая фигура для того, чтобы сглаживать углы в межгосударственных отношениях России и Германии, поскольку, учитывая антироссийский бэкграунд посла и стоящей за ним партии „Свободных демократов“, он сам скорее является частью проблемы, нежели инструментом ее решения», — отметил эксперт. Он усомнился в качестве системы безопасности Германии, если секретные данные так легко заполучить. «Иск, поданный партией „Свободная Саксония“, скорее символический PR-ход, который вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия для участников сканадала с прослушкой. Тем не менее данный инфоповод может привлечь внимание к обсуждению проблем с безопасностью в государственных ведомствах Германии. В 2015 году американцы прослушивали канцлера, в 2024 русские слушают представителей высших функционеров оборонного ведомства. Порой возникает впечатление, что о секретных разговорах немецких чиновников узнало бы меньше людей, если бы их транслировали по телевизору», — подчеркнул собеседник агентства.