Основатель сети кофеен в ЯНАО ищет партнеров, чтобы выбраться из ямы

Владелец сети кофеен в Салехарде Вячеслав Егоров ищет партнеров для развития своей франшизы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Ситуация складывается пока не очень. Последствия „Винила“ (закрытый в начале года проект предпринимателя — примечание URA.RU) продолжают мешать нормально работать. Я оказался в яме», — рассказал Егоров на своей странице соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Предприниматель подчеркнул, что для выхода из ситуации ему необходимо усилить и прокачать сеть своих кофеен «Цитата». «Чтобы выпутаться из долгов нужно серьезно бустануть (улучшить) собственную сеть „Цитат“, открыть новые точки, увеличить обороты», — отметил Егоров.
В разговоре с корреспондентом URA.RU, бизнесмен рассказал, что ищет партнеров для продажи части кофейного бизнеса. «Ведем речь о продаже доли во франшизе, ищем партнеров, чтобы продолжить развиваться вместе. Вырученные от продажи доли деньги, помимо раскрутки сети, пойдут на погашение долгов, оставшихся после закрытия «Винила», — поделился Вячеслав Егоров.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии кофейни и творческой площадки Vinyl в Салехарде. Причиной сворачивания проекта стала недостаточная востребованность у жителей к подобному формату.
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