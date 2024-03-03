03 марта 2024

Основатель сети кофеен в ЯНАО ищет партнеров, чтобы выбраться из ямы

Владелец салехардских кофеен «Цитата» Егоров ищет партнеров для своей франшизы
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, капучино, кофейня, чашка, кофе, кофейня дуо, duo coffee
В планах предпринимателя развивать франшизу кофеен Фото:

Владелец сети кофеен в Салехарде Вячеслав Егоров ищет партнеров для развития своей франшизы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Ситуация складывается пока не очень. Последствия „Винила“ (закрытый в начале года проект предпринимателя — примечание URA.RU) продолжают мешать нормально работать. Я оказался в яме», — рассказал Егоров на своей странице соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Предприниматель подчеркнул, что для выхода из ситуации ему необходимо усилить и прокачать сеть своих кофеен «Цитата». «Чтобы выпутаться из долгов нужно серьезно бустануть (улучшить) собственную сеть „Цитат“, открыть новые точки, увеличить обороты», — отметил Егоров.

В разговоре с корреспондентом URA.RU, бизнесмен рассказал, что ищет партнеров для продажи части кофейного бизнеса. «Ведем речь о продаже доли во франшизе, ищем партнеров, чтобы продолжить развиваться вместе. Вырученные от продажи доли деньги, помимо раскрутки сети, пойдут на погашение долгов, оставшихся после закрытия «Винила», — поделился Вячеслав Егоров.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии кофейни и творческой площадки Vinyl в Салехарде. Причиной сворачивания проекта стала недостаточная востребованность у жителей к подобному формату.

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Владелец сети кофеен в Салехарде Вячеслав Егоров ищет партнеров для развития своей франшизы. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Ситуация складывается пока не очень. Последствия „Винила“ (закрытый в начале года проект предпринимателя — примечание URA.RU) продолжают мешать нормально работать. Я оказался в яме», — рассказал Егоров на своей странице соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Предприниматель подчеркнул, что для выхода из ситуации ему необходимо усилить и прокачать сеть своих кофеен «Цитата». «Чтобы выпутаться из долгов нужно серьезно бустануть (улучшить) собственную сеть „Цитат“, открыть новые точки, увеличить обороты», — отметил Егоров. В разговоре с корреспондентом URA.RU, бизнесмен рассказал, что ищет партнеров для продажи части кофейного бизнеса. «Ведем речь о продаже доли во франшизе, ищем партнеров, чтобы продолжить развиваться вместе. Вырученные от продажи доли деньги, помимо раскрутки сети, пойдут на погашение долгов, оставшихся после закрытия «Винила», — поделился Вячеслав Егоров. Ранее URA.RU сообщало о закрытии кофейни и творческой площадки Vinyl в Салехарде. Причиной сворачивания проекта стала недостаточная востребованность у жителей к подобному формату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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