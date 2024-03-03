Основатель сети кофеен в ЯНАО ищет партнеров, чтобы выбраться из ямы

Владелец салехардских кофеен «Цитата» Егоров ищет партнеров для своей франшизы

04 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

В планах предпринимателя развивать франшизу кофеен Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владелец сети кофеен в Салехарде Вячеслав Егоров ищет партнеров для развития своей франшизы. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Ситуация складывается пока не очень. Последствия „Винила“ (закрытый в начале года проект предпринимателя — примечание URA.RU) продолжают мешать нормально работать. Я оказался в яме», — рассказал Егоров на своей странице соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Предприниматель подчеркнул, что для выхода из ситуации ему необходимо усилить и прокачать сеть своих кофеен «Цитата». «Чтобы выпутаться из долгов нужно серьезно бустануть (улучшить) собственную сеть „Цитат“, открыть новые точки, увеличить обороты», — отметил Егоров. В разговоре с корреспондентом URA.RU, бизнесмен рассказал, что ищет партнеров для продажи части кофейного бизнеса. «Ведем речь о продаже доли во франшизе, ищем партнеров, чтобы продолжить развиваться вместе. Вырученные от продажи доли деньги, помимо раскрутки сети, пойдут на погашение долгов, оставшихся после закрытия «Винила», — поделился Вячеслав Егоров. Ранее URA.RU сообщало о закрытии кофейни и творческой площадки Vinyl в Салехарде. Причиной сворачивания проекта стала недостаточная востребованность у жителей к подобному формату.

Владелец сети кофеен в Салехарде Вячеслав Егоров ищет партнеров для развития своей франшизы. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Ситуация складывается пока не очень. Последствия „Винила“ (закрытый в начале года проект предпринимателя — примечание URA.RU) продолжают мешать нормально работать. Я оказался в яме», — рассказал Егоров на своей странице соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Предприниматель подчеркнул, что для выхода из ситуации ему необходимо усилить и прокачать сеть своих кофеен «Цитата». «Чтобы выпутаться из долгов нужно серьезно бустануть (улучшить) собственную сеть „Цитат“, открыть новые точки, увеличить обороты», — отметил Егоров. В разговоре с корреспондентом URA.RU, бизнесмен рассказал, что ищет партнеров для продажи части кофейного бизнеса. «Ведем речь о продаже доли во франшизе, ищем партнеров, чтобы продолжить развиваться вместе. Вырученные от продажи доли деньги, помимо раскрутки сети, пойдут на погашение долгов, оставшихся после закрытия «Винила», — поделился Вячеслав Егоров. Ранее URA.RU сообщало о закрытии кофейни и творческой площадки Vinyl в Салехарде. Причиной сворачивания проекта стала недостаточная востребованность у жителей к подобному формату.