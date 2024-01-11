Основатель ямальской сети кофеен закрыл проект в Салехарде

В Салехарде прекратила свою работу кофейня Vinyl. О причинах закрытия с URA.RU поделился владелец проекта и сети кофе-точек Citata Вячеслав Егоров.
«К сожалению формат „Винила“ оказался невостребованным для салехардцев. Возможно не сумели подобрать целевую аудиторию и не учли масштаб города, хотя проект был достаточно уникальным в своем роде», — поделился с корреспондентом агентства Егоров. Посетители кофейни могли послушать живую музыку, посмотреть на выступления стендап-комиков, проводить и участвовать творческие вечера, а свой предновогодний эфир глава Салехарда Алексей Титовский провел на площадке заведения.
Помимо закрытого проекта, Вячеслав Егоров владеет сетью популярных кофеен «Цитата», франшизу которых активно готовит к продаже. «Сейчас главное отдать долги, оставшиеся после закрытия „Винила“ и сосредоточить внимание на доработке и подготовке франшизы Citata, интерес к которой есть у предпринимателей далеко за пределами Ямала», — отметил владелец.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.