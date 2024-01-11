11 января 2024

Основатель ямальской сети кофеен закрыл проект в Салехарде

В Салехарде закрылась кофейня Vinyl
© Служба новостей «URA.RU»
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Simple Coffee на Радищева 24. Екатеринбург, кофейня, simple coffee
Кофейня закрылась 9 января (фото из архива) Фото:

В Салехарде прекратила свою работу кофейня Vinyl. О причинах закрытия с URA.RU поделился владелец проекта и сети кофе-точек Citata Вячеслав Егоров.

«К сожалению формат „Винила“ оказался невостребованным для салехардцев. Возможно не сумели подобрать целевую аудиторию и не учли масштаб города, хотя проект был достаточно уникальным в своем роде», — поделился с корреспондентом агентства Егоров. Посетители кофейни могли послушать живую музыку, посмотреть на выступления стендап-комиков, проводить и участвовать творческие вечера, а свой предновогодний эфир глава Салехарда Алексей Титовский провел на площадке заведения.

Помимо закрытого проекта, Вячеслав Егоров владеет сетью популярных кофеен «Цитата», франшизу которых активно готовит к продаже. «Сейчас главное отдать долги, оставшиеся после закрытия „Винила“ и сосредоточить внимание на доработке и подготовке франшизы Citata, интерес к которой есть у предпринимателей далеко за пределами Ямала», — отметил владелец.

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В Салехарде прекратила свою работу кофейня Vinyl. О причинах закрытия с URA.RU поделился владелец проекта и сети кофе-точек Citata Вячеслав Егоров. «К сожалению формат „Винила“ оказался невостребованным для салехардцев. Возможно не сумели подобрать целевую аудиторию и не учли масштаб города, хотя проект был достаточно уникальным в своем роде», — поделился с корреспондентом агентства Егоров. Посетители кофейни могли послушать живую музыку, посмотреть на выступления стендап-комиков, проводить и участвовать творческие вечера, а свой предновогодний эфир глава Салехарда Алексей Титовский провел на площадке заведения. Помимо закрытого проекта, Вячеслав Егоров владеет сетью популярных кофеен «Цитата», франшизу которых активно готовит к продаже. «Сейчас главное отдать долги, оставшиеся после закрытия „Винила“ и сосредоточить внимание на доработке и подготовке франшизы Citata, интерес к которой есть у предпринимателей далеко за пределами Ямала», — отметил владелец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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