04 марта 2024

Муратов: то, что озвучил Путин в послании, уже реализуется в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, муратов сергей
Большая часть послания президента была посвящена развитию промышленности, считает Сергей Муратов Фото:

То, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию, уже с успехом реализуется в Курганской области. Таким мнением поделился сенатор от региона Сергей Муратов. По его мнению, половина сказанного была посвящена развитию экономики, в частности — промышленности.

«То, что озвучил президент в своем послании, мы уже стараемся реализовать в Курганской области. И мы это подтверждаем делами», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.

В качестве наглядного пример сенатор привел опыт работы «Территории областного развития» (ТОР). Созданный четыре года назад индустриальной парк стал первым проектом в области такого уровня.

Сейчас Курганская область входит в топ-5 регионов РФ по темпам роста промпроизводства. По словам Муратова, из желающих стать резидентами областных индустриальных парков сейчас выстраиваются огромные очереди не только из числа местного бизнеса, но и из компаний соседних территорий.

Муратов 4 марта побывал на производствах ТОР. Там он оценил, как резиденты парка помогают выполнять гособоронзаказ для «Курганприбора». В рамках визита было открыто новое производство мусоровозов. Техника получила название в честь антигероя Venom из комиксов Marvel, которые выпускают в США.

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То, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию, уже с успехом реализуется в Курганской области. Таким мнением поделился сенатор от региона Сергей Муратов. По его мнению, половина сказанного была посвящена развитию экономики, в частности — промышленности. «То, что озвучил президент в своем послании, мы уже стараемся реализовать в Курганской области. И мы это подтверждаем делами», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале. В качестве наглядного пример сенатор привел опыт работы «Территории областного развития» (ТОР). Созданный четыре года назад индустриальной парк стал первым проектом в области такого уровня. Сейчас Курганская область входит в топ-5 регионов РФ по темпам роста промпроизводства. По словам Муратова, из желающих стать резидентами областных индустриальных парков сейчас выстраиваются огромные очереди не только из числа местного бизнеса, но и из компаний соседних территорий. Муратов 4 марта побывал на производствах ТОР. Там он оценил, как резиденты парка помогают выполнять гособоронзаказ для «Курганприбора». В рамках визита было открыто новое производство мусоровозов. Техника получила название в честь антигероя Venom из комиксов Marvel, которые выпускают в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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