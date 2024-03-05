Володин похвастался высокой эффективностью закона об иноагентах

Володин: закон о запрете рекламы у иноагентов уже показал свою эффективность

05 марта 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Володин заявил, что закон об иноагентах показал свою эффективность за несколько дней с момента принятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил эффективность закона об иноагентах за первые несколько дней с момента его принятия. Об этом он написал в своем telegram-канале. «За несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов. Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. <…> Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — написал Володин. Также он отмечает, что иноагенты, из-за вступления закона в силу, лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. За прошлый год это составило порядка 5 млрд рублей. Ранее отмечалась реакция журналистов Екатерины Гордеевой (включена Минюстом в реестр иноагентов) и Алексея Пивоварова (признан в России иноагентом) на принятие Госдумой закона об иноагентах. Гордеева приостановила деятельность своего проекта «Скажи Гордеевой», а Пивоваров отказался от telegram-канала «Пивоваров (Редакция)» и уволил часть сотрудников. Помимо этого, по информации telegram-канала Shot, 70% своих доходов с рекламы потеряет и журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил эффективность закона об иноагентах за первые несколько дней с момента его принятия. Об этом он написал в своем telegram-канале. «За несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов. Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. <…> Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — написал Володин. Также он отмечает, что иноагенты, из-за вступления закона в силу, лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. За прошлый год это составило порядка 5 млрд рублей. Ранее отмечалась реакция журналистов Екатерины Гордеевой (включена Минюстом в реестр иноагентов) и Алексея Пивоварова (признан в России иноагентом) на принятие Госдумой закона об иноагентах. Гордеева приостановила деятельность своего проекта «Скажи Гордеевой», а Пивоваров отказался от telegram-канала «Пивоваров (Редакция)» и уволил часть сотрудников. Помимо этого, по информации telegram-канала Shot, 70% своих доходов с рекламы потеряет и журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов).