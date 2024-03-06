Курганский депздрав обвинил свердловскую фирму в некачественном ремонте больницы. Фото

06 марта 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Заказчик планирует проводить полную строительную экспертизу качества и объемов работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент здравоохранения Курганской области обвинил свердловского подрядчика «Вид» в якобы некачественном ремонте помещений областной больницы №2 в Рябково. В ведомстве заявили, что компания незаконно предъявила работы на сумму 3,2 миллиона рублей. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос корреспондента URA.RU. Подрядчик заявил, что работы на объекте были переданы, все помещения введены в эксплуатацию, при этом заказчик (больница) отказывается подписывать приемку и оплачивать контракт. «При подсчете объемов выполненных работ ООО „Промпроект“, осуществляющее строительный контроль, допустило ошибку. Предварительно, сумма незаконно предъявленных работ составляет 3,2 млн рублей. <…> После проведения вырубок для определения толщины штукатурного слоя выяснилось, что толщина штукатурки минимум в два раза меньше, чем предъявлено подрядчиком ООО „Вид“. Решается вопрос о проведении полной строительной экспертизы качества и объемов выполненных работ», — говорится в ответе депздрава региона. Представитель подрядчика сообщил, что им неоднократно направлялись письма об окончании ремонта и просьбы принять работы. По его словам, заказчик уклоняется от рассмотрения и подписания представленной документации. Также он отметил, что начиная с декабря 2023 года, заказчик выдавал устные распоряжения о проведении дополнительных работ, не предусмотренных контрактом. «Довод об ошибке, якобы допущенной при приемке работ официальным представителем заказчика, несостоятельный. Кроме умышленного повреждения имущества больницы никто никаких измерений не проводил. В помещении отсутствовали лица, имеющие надлежащую квалификацию и обладающие специальными познаниями в области строительной экспертизы. Никаких актов о проведении „измерений“ составлено не было», — сказал директор по капитальному ремонту ООО «Вид» Денис Баранишин. Также подрядчик отметил, что все акты освидетельствования скрытых работ были подписаны как строительным контролем, так и представителями заказчика. «Все противоправные действия были совершенны после приемки объекта и ввода его в эксплуатацию после выполнения всех работ, а также после подписания акта о передаче строительной площадки», — добавил Баранишин. Ранее URA.RU писало, что свердловскому подрядчику отказывают в оплате работ на десятки миллионов по ремонту пятого этажа больницы. При этом, все помещения были приняты и введены в эксплуатацию. В них установили оборудование и разместили пациентов. Отремонтированные помещения пятого этажа больницы №2 ввели в эксплуатацию, однако деньги подрядчику не оплатили Фото предоставлено подрядчиком ООО «Вид» В них уже размещены мебель, оборудование и находятся пациенты Фото предоставлено подрядчиком ООО «Вид» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент здравоохранения Курганской области обвинил свердловского подрядчика «Вид» в якобы некачественном ремонте помещений областной больницы №2 в Рябково. В ведомстве заявили, что компания незаконно предъявила работы на сумму 3,2 миллиона рублей. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос корреспондента URA.RU. Подрядчик заявил, что работы на объекте были переданы, все помещения введены в эксплуатацию, при этом заказчик (больница) отказывается подписывать приемку и оплачивать контракт. «При подсчете объемов выполненных работ ООО „Промпроект“, осуществляющее строительный контроль, допустило ошибку. Предварительно, сумма незаконно предъявленных работ составляет 3,2 млн рублей. <…> После проведения вырубок для определения толщины штукатурного слоя выяснилось, что толщина штукатурки минимум в два раза меньше, чем предъявлено подрядчиком ООО „Вид“. Решается вопрос о проведении полной строительной экспертизы качества и объемов выполненных работ», — говорится в ответе депздрава региона. Представитель подрядчика сообщил, что им неоднократно направлялись письма об окончании ремонта и просьбы принять работы. По его словам, заказчик уклоняется от рассмотрения и подписания представленной документации. Также он отметил, что начиная с декабря 2023 года, заказчик выдавал устные распоряжения о проведении дополнительных работ, не предусмотренных контрактом. «Довод об ошибке, якобы допущенной при приемке работ официальным представителем заказчика, несостоятельный. Кроме умышленного повреждения имущества больницы никто никаких измерений не проводил. В помещении отсутствовали лица, имеющие надлежащую квалификацию и обладающие специальными познаниями в области строительной экспертизы. Никаких актов о проведении „измерений“ составлено не было», — сказал директор по капитальному ремонту ООО «Вид» Денис Баранишин. Также подрядчик отметил, что все акты освидетельствования скрытых работ были подписаны как строительным контролем, так и представителями заказчика. «Все противоправные действия были совершенны после приемки объекта и ввода его в эксплуатацию после выполнения всех работ, а также после подписания акта о передаче строительной площадки», — добавил Баранишин. Ранее URA.RU писало, что свердловскому подрядчику отказывают в оплате работ на десятки миллионов по ремонту пятого этажа больницы. При этом, все помещения были приняты и введены в эксплуатацию. В них установили оборудование и разместили пациентов.