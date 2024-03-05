Политконсультант Август: кандидаты в президенты РФ оказались не готовы к дебатам

05 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Инициативы по культуре кандидатов в президенты оказались скромными по масштабу, сказала Наталья Линдигрин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидаты в президенты России оказались не готовы к дебатам и не смогли объяснить, откуда брать средства на предложенные ими инициативы. Об этом рассказала в беседе с URA.RU политконсультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. «Они повели себя как люди, впервые вообще выступающие на дебатах. К ним нужно готовиться обстоятельно. Если предлагается что-то сделать, то сразу нужно объяснять, из какой статьи бюджета взять средства на решение какой-то задачи. Потому что прекрасное, конечно, предложение было у представителя Леонида Слуцкого (кандидат от ЛДПР) Никиты Березина, что нужно покупать музыкальные инструменты. Я, как девочка, закончившая музыкальную школу, „за“. Вопрос: где взять деньги? Когда люди идут в политику и не дают ответа на этот вопрос, сразу возникает ощущение, что они не очень разобрались в бюджетном процессе. Это самое важное», — сказала Алена Август. Примером качественной инициативы сейчас служат тезисы, озвученные на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметила политконсультант. «Свои обещания нужно подкреплять деньгами. Мы видели это в том же послании. За каждым проектом, за каждым решением стоит финансирование», — подчеркнула эксперт. Новость по теме ФОМ: больше половины избирателей точно пойдут на выборы президента Предложения представителя кандидата « Новых людей» Владислава Даванкова не отличились масштабностью и актуальностью, продолжила собеседница агентства. «Удивили „Новые люди“. Александр Хуруджи делал достаточно детские предложения. Есть фудшеринг (проект по спасению еды от утилизации, — прим. URA.RU). Теперь хотят, видимо, шеринг музыкальных инструментов. На самом деле все музыканты и все родители детей, которые занимаются музыкальных школах, это делают давно. Эта традиция пошла еще с Советского Союза. Ни одно фортепиано просто так не стоит, и ни одна скрипка просто так не валяется. Всегда найдется кто-то, кому она нужнее», — добавила Август. Представитель Николая Харитонова (КПРФ) Лариса Баранова-Гонченко строила свое выступление на заслугах Советского союза. Однако в РФ появилось много новых возможностей, отметила политконсультант. «Вся риторика КПРФ направлена на то, что посмотрите на прекрасное советское прошлое. Сейчас появилось гораздо больше возможностей. Это не только музыкальные школы и творческие кружки, но и огромное количество культурных проектов, где ты можешь стать либо участником, либо влиться в команду. Государство охотно дает на это деньги через тот же Фонд культурных инициатив. Например, проект „Родники“ Олега Газманова. Не ожидали, что такое количество людей сочинит и будет петь патриотические песни. Организаторы говорят, что невозможно выбрать лучшего», — пояснила Август. Генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин составила условный рейтинг выступающих на дебатах. На первом месте — представитель кандидата в президенты Леонида Слуцкого Никита Березин. «Он проявил себя с лучшей стороны в этом раунде дебатов. Он признал те плюсы, которые уже есть сейчас в культуре, то, что уже реализуется. Сказал, что надо выделять больше средств, но не объяснил, где брать деньги. Березин не предложил чего-то нового, но отнесся к государственной программе, уже реализуемой», — объяснила Линдигрин.

Второе место она отдала представителю кандидата в президенты Владислава Даванкова Александру Хуруджи. «Он постоянно делал акцент, что в стране слишком много запретов, что он против этого. Как бы пытался по тем или иным аспектам темы проводить конкретные примеры, уходил в какие-то детали, подробности, не относящиеся к теме дебатов, не выделил какие-то положительные изменения. Возродить кружки — это не уровень госпрограммы», — отметила политолог.

Третье место: представитель кандидата в президенты Николая Харитонова Лариса Баранова-Гонченко. «Ее выступление запомнилось тем, что она считает, что отдать культуру в частные руки — это угроза госбезопасности, что нужно воспитывать молодежь, а не спрашивать у нее, что ей необходимо. Понятно, что ей тут же начали другие представители оппонировать и говорить, что не согласны с ней, что с молодежью на одном языке нужно говорить», — заключила специалист. Уровень предложений кандидатов, участвовавших в дебатах на порядок ниже, чем у Путина, подчеркнула Линдигрин. «По сравнению с теми действиями, которыми сейчас президент направляет на возрождение российской культуры, на то, что Россия стремится достичь суверенитета в разных сферах, защиту культурных ценностей, на фоне той отмены российской культуры, которую проводят сейчас западные страны, это особенно заметно и видно, и значимость развития традиционного для народа культурного кода России. Если посмотреть эти дебаты и на ту политику, которую проводит сейчас президент, то это две несравнимые вещи», — заявила собеседница URA.RU. Новость по теме ВЦИОМ прогнозирует Путину разгромную победу на выборах-2024 Культура в России развивается и в рамках этой темы, и будет развиваться все больше проектов, обратила внимание Алена Август. «В послании президента озвучена инициатива по земскому работнику культуры. Мы говорим о том, что нам нужно передавать русский культурный код, ценности. Культура пронизывает все. Мы говорим, что нам нужно молодежь вернуть на заводы, в науку. Это тоже часть культурного кода. Если у нас не будет фильмов, направленных на такую тематику, то откуда молодежь узнает об этом? Это тоже часть культурного кода. Но важно, чтобы культурные события, весь культурный контекст были сосредоточены не только в крупных городах, где их может избыточно, а чтобы в каждом поселочке, в каждом малом городе были культурные объекты, культурные традиции, фестивали, музеи, маленькие театры. Как раз инициатива по земскому культурному работнику — это поддержка таких энтузиастов, которые будут эту культуру развивать», — заявила политконсультант. Дебаты между кандидатами на должность президента России начались 26 февраля. В них принимают участие лишь три кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от «Новых людей». Действующий глава государства Владимир Путин от дебатов отказался. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у президента очень плотный график, а россияне могут видеть его заявления на постоянной основе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидаты в президенты России оказались не готовы к дебатам и не смогли объяснить, откуда брать средства на предложенные ими инициативы. Об этом рассказала в беседе с URA.RU политконсультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. «Они повели себя как люди, впервые вообще выступающие на дебатах. К ним нужно готовиться обстоятельно. Если предлагается что-то сделать, то сразу нужно объяснять, из какой статьи бюджета взять средства на решение какой-то задачи. Потому что прекрасное, конечно, предложение было у представителя Леонида Слуцкого (кандидат от ЛДПР) Никиты Березина, что нужно покупать музыкальные инструменты. Я, как девочка, закончившая музыкальную школу, „за“. Вопрос: где взять деньги? Когда люди идут в политику и не дают ответа на этот вопрос, сразу возникает ощущение, что они не очень разобрались в бюджетном процессе. Это самое важное», — сказала Алена Август. Предложения представителя кандидата « Новых людей» Владислава Даванкова не отличились масштабностью и актуальностью, продолжила собеседница агентства. «Удивили „Новые люди“. Александр Хуруджи делал достаточно детские предложения. Есть фудшеринг (проект по спасению еды от утилизации, — прим. URA.RU). Теперь хотят, видимо, шеринг музыкальных инструментов. На самом деле все музыканты и все родители детей, которые занимаются музыкальных школах, это делают давно. Эта традиция пошла еще с Советского Союза. Ни одно фортепиано просто так не стоит, и ни одна скрипка просто так не валяется. Всегда найдется кто-то, кому она нужнее», — добавила Август. Представитель Николая Харитонова (КПРФ) Лариса Баранова-Гонченко строила свое выступление на заслугах Советского союза. Однако в РФ появилось много новых возможностей, отметила политконсультант. «Вся риторика КПРФ направлена на то, что посмотрите на прекрасное советское прошлое. Сейчас появилось гораздо больше возможностей. Это не только музыкальные школы и творческие кружки, но и огромное количество культурных проектов, где ты можешь стать либо участником, либо влиться в команду. Государство охотно дает на это деньги через тот же Фонд культурных инициатив. Например, проект „Родники“ Олега Газманова. Не ожидали, что такое количество людей сочинит и будет петь патриотические песни. Организаторы говорят, что невозможно выбрать лучшего», — пояснила Август. Генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин составила условный рейтинг выступающих на дебатах. Уровень предложений кандидатов, участвовавших в дебатах на порядок ниже, чем у Путина, подчеркнула Линдигрин. «По сравнению с теми действиями, которыми сейчас президент направляет на возрождение российской культуры, на то, что Россия стремится достичь суверенитета в разных сферах, защиту культурных ценностей, на фоне той отмены российской культуры, которую проводят сейчас западные страны, это особенно заметно и видно, и значимость развития традиционного для народа культурного кода России. Если посмотреть эти дебаты и на ту политику, которую проводит сейчас президент, то это две несравнимые вещи», — заявила собеседница URA.RU. Культура в России развивается и в рамках этой темы, и будет развиваться все больше проектов, обратила внимание Алена Август. «В послании президента озвучена инициатива по земскому работнику культуры. Мы говорим о том, что нам нужно передавать русский культурный код, ценности. Культура пронизывает все. Мы говорим, что нам нужно молодежь вернуть на заводы, в науку. Это тоже часть культурного кода. Если у нас не будет фильмов, направленных на такую тематику, то откуда молодежь узнает об этом? Это тоже часть культурного кода. Но важно, чтобы культурные события, весь культурный контекст были сосредоточены не только в крупных городах, где их может избыточно, а чтобы в каждом поселочке, в каждом малом городе были культурные объекты, культурные традиции, фестивали, музеи, маленькие театры. Как раз инициатива по земскому культурному работнику — это поддержка таких энтузиастов, которые будут эту культуру развивать», — заявила политконсультант. Дебаты между кандидатами на должность президента России начались 26 февраля. В них принимают участие лишь три кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от «Новых людей». Действующий глава государства Владимир Путин от дебатов отказался. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у президента очень плотный график, а россияне могут видеть его заявления на постоянной основе.