Житель ЯНАО жалуется на качество воды в городе

В Лабытнанги горожанин обеспокоен жирным налетом в воде из-под крана

05 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ямалец бьет тревогу из-за грязной воды в доме (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) горожанин заметил странный жир на поверхности воды из-под крана. Житель города сообщил URA.RU, что жирный налет похож на топливо. «Такого раньше не было. Недавно заметил, когда делал чай, пузырьки жира какого-то. Как будто растительное масло добавили или бензина. Недели две точно такое. По вкусу отличается от обычной воды», — рассказал собеседник агентства. Специалисты компании «Тепло-Энергетик» сообщили URA.RU, что перед подачей потребителю вода дважды проходит контроль качества. «В постоянном режиме исследования проводит лаборатория компании, а Роспотребнадзор отбирает пробы ежемесячно. Последняя проверка ведомством проводилась неделю назад и не выявила никаких отклонений от нормы. Система водоснабжения — единая для всего города, любое отклонение от нормы стало бы заметно всем жителям», — говорится в сообщении. Кроме того, за внутридомовую систему водоснабжения отвечают управляющие компании. Вода может испортиться из-за отсутствия промывки труб в доме и несвоевременной замены системы фильтрации. Ранее URA.RU писало о проблеме с водоснабжением в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане были вынуждены покупать бутилированную воду из-за плохого качества воды, поступающей из горной реки Ханмей.

В Лабытнанги (ЯНАО) горожанин заметил странный жир на поверхности воды из-под крана. Житель города сообщил URA.RU, что жирный налет похож на топливо. «Такого раньше не было. Недавно заметил, когда делал чай, пузырьки жира какого-то. Как будто растительное масло добавили или бензина. Недели две точно такое. По вкусу отличается от обычной воды», — рассказал собеседник агентства. Специалисты компании «Тепло-Энергетик» сообщили URA.RU, что перед подачей потребителю вода дважды проходит контроль качества. «В постоянном режиме исследования проводит лаборатория компании, а Роспотребнадзор отбирает пробы ежемесячно. Последняя проверка ведомством проводилась неделю назад и не выявила никаких отклонений от нормы. Система водоснабжения — единая для всего города, любое отклонение от нормы стало бы заметно всем жителям», — говорится в сообщении. Кроме того, за внутридомовую систему водоснабжения отвечают управляющие компании. Вода может испортиться из-за отсутствия промывки труб в доме и несвоевременной замены системы фильтрации. Ранее URA.RU писало о проблеме с водоснабжением в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане были вынуждены покупать бутилированную воду из-за плохого качества воды, поступающей из горной реки Ханмей.