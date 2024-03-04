04 марта 2024

Житель ЯНАО жалуется на качество воды в городе

В Лабытнанги горожанин обеспокоен жирным налетом в воде из-под крана
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода. Челябинск., кран, водопровод, водоснабжение, жкх, раковина, ржавая вода
Ямалец бьет тревогу из-за грязной воды в доме (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) горожанин заметил странный жир на поверхности воды из-под крана. Житель города сообщил URA.RU, что жирный налет похож на топливо.

«Такого раньше не было. Недавно заметил, когда делал чай, пузырьки жира какого-то. Как будто растительное масло добавили или бензина. Недели две точно такое. По вкусу отличается от обычной воды», — рассказал собеседник агентства.

Специалисты компании «Тепло-Энергетик» сообщили URA.RU, что перед подачей потребителю вода дважды проходит контроль качества. «В постоянном режиме исследования проводит лаборатория компании, а Роспотребнадзор отбирает пробы ежемесячно. Последняя проверка ведомством проводилась неделю назад и не выявила никаких отклонений от нормы. Система водоснабжения — единая для всего города, любое отклонение от нормы стало бы заметно всем жителям», — говорится в сообщении. Кроме того, за внутридомовую систему водоснабжения отвечают управляющие компании. Вода может испортиться из-за отсутствия промывки труб в доме и несвоевременной замены системы фильтрации.

Ранее URA.RU писало о проблеме с водоснабжением в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане были вынуждены покупать бутилированную воду из-за плохого качества воды, поступающей из горной реки Ханмей.

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В Лабытнанги (ЯНАО) горожанин заметил странный жир на поверхности воды из-под крана. Житель города сообщил URA.RU, что жирный налет похож на топливо. «Такого раньше не было. Недавно заметил, когда делал чай, пузырьки жира какого-то. Как будто растительное масло добавили или бензина. Недели две точно такое. По вкусу отличается от обычной воды», — рассказал собеседник агентства. Специалисты компании «Тепло-Энергетик» сообщили URA.RU, что перед подачей потребителю вода дважды проходит контроль качества. «В постоянном режиме исследования проводит лаборатория компании, а Роспотребнадзор отбирает пробы ежемесячно. Последняя проверка ведомством проводилась неделю назад и не выявила никаких отклонений от нормы. Система водоснабжения — единая для всего города, любое отклонение от нормы стало бы заметно всем жителям», — говорится в сообщении. Кроме того, за внутридомовую систему водоснабжения отвечают управляющие компании. Вода может испортиться из-за отсутствия промывки труб в доме и несвоевременной замены системы фильтрации. Ранее URA.RU писало о проблеме с водоснабжением в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане были вынуждены покупать бутилированную воду из-за плохого качества воды, поступающей из горной реки Ханмей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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