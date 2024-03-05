Суд оставил в СИЗО курганца, который поджег двух подростков

Курганец, обвиняемый в поджоге подростков, остался в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Лебяжьевского округа (Курганская область) Никите Бурцеву, обвиняемому в поджоге двух подростков, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом свидетельствует система ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Бурцев Н.В. — о продлении срока содержания под стражей», — говорится в картотеке курганского облсуда. Обвиняемый подал жалобу на решение суда, оставившего его за решеткой.

Редакция обратилась за комментариями в районный суд Лебяжьевского округа. В организации подтвердили, что Бурцеву продлили содержание в изоляторе по ходатайству следователей. В СИЗО он останется до 18 марта.

Обвиняемый находится под стражей с конца лета 2023 года. Его задержали после инцидента в селе Верхнеглубокое. 30 августа мужчина после ссоры с двумя подростками облил их бензином и поджег. Огонь охватил одежду мальчиков, они получили ожоги. Молодых людей увезли в больницу, один из них умер от полученных травм.

Защита Бурцева отрицает злой умысел в действиях подопечного. В судах адвокаты не раз заявляли, что подростки пострадали в результате трагической случайности.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд оставил поджигателя подростков в СИЗО до 30 января. По предъявленному обвинению Бурцев находится под стражей уже полгода.