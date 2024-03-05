Путина расцеловали во время общения с жителями поселка в Ставрополье. Видео

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин после рабочей встречи лично пообщался с горожанами в поселке Стврополья Фото:

Российский президент Владимир Путин встретился с жителями поселка Солнечнодольск после рабочего визита в тепличный комплекс «Солнечный дар» в Ставрополье. В ходе общения его поцеловали. Соответствующие кадры со встречи опубликовал Кремль.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале, видно, как жители массово окружили Путина и начали желать ему крепкого здоровья. Российский лидер в ответ поцеловал одну из жительниц поселка.

Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». В ходе встречи президенту рассказали, как комплекс использует роботов для сбора помидоров. В ходе общения с работниками предприятия Путина также угостили компотом и послушали шутку от российского главы про огурцы и помидоры. Отмечается, что комплекс является одним из крупнейших в России.

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Российский президент Владимир Путин встретился с жителями поселка Солнечнодольск после рабочего визита в тепличный комплекс «Солнечный дар» в Ставрополье. В ходе общения его поцеловали. Соответствующие кадры со встречи опубликовал Кремль. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, видно, как жители массово окружили Путина и начали желать ему крепкого здоровья. Российский лидер в ответ поцеловал одну из жительниц поселка. Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». В ходе встречи президенту рассказали, как комплекс использует роботов для сбора помидоров. В ходе общения с работниками предприятия Путина также угостили компотом и послушали шутку от российского главы про огурцы и помидоры. Отмечается, что комплекс является одним из крупнейших в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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