Путина расцеловали во время общения с жителями поселка в Ставрополье. Видео

05 марта 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин после рабочей встречи лично пообщался с горожанами в поселке Стврополья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин встретился с жителями поселка Солнечнодольск после рабочего визита в тепличный комплекс «Солнечный дар» в Ставрополье. В ходе общения его поцеловали. Соответствующие кадры со встречи опубликовал Кремль. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, видно, как жители массово окружили Путина и начали желать ему крепкого здоровья. Российский лидер в ответ поцеловал одну из жительниц поселка. Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». В ходе встречи президенту рассказали, как комплекс использует роботов для сбора помидоров. В ходе общения с работниками предприятия Путина также угостили компотом и послушали шутку от российского главы про огурцы и помидоры. Отмечается, что комплекс является одним из крупнейших в России.

Российский президент Владимир Путин встретился с жителями поселка Солнечнодольск после рабочего визита в тепличный комплекс «Солнечный дар» в Ставрополье. В ходе общения его поцеловали. Соответствующие кадры со встречи опубликовал Кремль. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, видно, как жители массово окружили Путина и начали желать ему крепкого здоровья. Российский лидер в ответ поцеловал одну из жительниц поселка. Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». В ходе встречи президенту рассказали, как комплекс использует роботов для сбора помидоров. В ходе общения с работниками предприятия Путина также угостили компотом и послушали шутку от российского главы про огурцы и помидоры. Отмечается, что комплекс является одним из крупнейших в России.