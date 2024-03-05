Мигранты, обвиняемые в убийстве челябинского подростка, остались в СИЗО до осени

06 марта 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Мигрантам продлили срок в СИЗО сразу на полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами Челябинский областной суд 6 марта продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО до осени шести мигрантам, обвиняемым в убийстве подростка. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, еще одному фигуранту дела продлили домашний арест. «Продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 25 августа 2024 года включительно. Продлить срок домашнего ареста Одинаеву по 25 августа включительно», — огласил решение судья Андрей Комельков. Инцидент с убийством подростка произошел в начале апреля прошлого года. Предварительно, конфликт начался в социальных сетях, а затем перетек на улицу. В ходе драки школьнику нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Участники поножовщины были оперативно установлены и задержаны. Всего было задержано восемь человек, еще трое до сих пор находятся в федеральном розыске. Из всех задержанных лишь у одного имелось российское гражданство. В ходе расследования одному из задержанных, Махмасаиду Азизову, переквалифицировали дело на менее тяжкое — на «грабеж». Его судили отдельно от остальной группы. Он не понес никакого наказания, так как дело было закрыто по примирению сторон. После же и нескольким другим мигрантам сняли статью об убийстве, оставив только «хулиганку». Ими стали Тоир Джалилов, Ислом Ахмадов и Хуршед Одинаев. Шахрома Мирова, частично признавшего вину, а также Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова продолжают обвинять по двум статьям — об убийстве и хулиганстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд 6 марта продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО до осени шести мигрантам, обвиняемым в убийстве подростка. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, еще одному фигуранту дела продлили домашний арест. «Продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 25 августа 2024 года включительно. Продлить срок домашнего ареста Одинаеву по 25 августа включительно», — огласил решение судья Андрей Комельков. Инцидент с убийством подростка произошел в начале апреля прошлого года. Предварительно, конфликт начался в социальных сетях, а затем перетек на улицу. В ходе драки школьнику нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Участники поножовщины были оперативно установлены и задержаны. Всего было задержано восемь человек, еще трое до сих пор находятся в федеральном розыске. Из всех задержанных лишь у одного имелось российское гражданство. В ходе расследования одному из задержанных, Махмасаиду Азизову, переквалифицировали дело на менее тяжкое — на «грабеж». Его судили отдельно от остальной группы. Он не понес никакого наказания, так как дело было закрыто по примирению сторон. После же и нескольким другим мигрантам сняли статью об убийстве, оставив только «хулиганку». Ими стали Тоир Джалилов, Ислом Ахмадов и Хуршед Одинаев. Шахрома Мирова, частично признавшего вину, а также Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова продолжают обвинять по двум статьям — об убийстве и хулиганстве.