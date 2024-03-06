Экстренные службы назвали причину взрыва на ТЭЦ в Тыве

РИА Новости: врыв на ТЭЦ в Туве произошел из-за детонации угольной пыли

06 марта 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Глава Республики Тыва сообщал о 18 пострадавших при ЧП Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Причиной взрыва на Шагонарской ТЭЦ послужила детонация угольной пыли. Об этом заявили в экстренных службах. Новость по теме В Тыве пострадали люди при пожаре на ТЭЦ: подробности «Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Туве стала детонация угольной пыли», — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление экстренных служб. Ранее в Республике ввели режим ЧС регионального значения. Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщал о 18 пострадавших из-за ЧП. Позже telegram-канал Mash писал о 22, однако эта информация еще не была подтверждена властями.

Причиной взрыва на Шагонарской ТЭЦ послужила детонация угольной пыли. Об этом заявили в экстренных службах. «Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Туве стала детонация угольной пыли», — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление экстренных служб. Ранее в Республике ввели режим ЧС регионального значения. Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщал о 18 пострадавших из-за ЧП. Позже telegram-канал Mash писал о 22, однако эта информация еще не была подтверждена властями.