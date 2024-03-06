Экстренные службы назвали причину взрыва на ТЭЦ в Тыве

РИА Новости: врыв на ТЭЦ в Туве произошел из-за детонации угольной пыли
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Глава Республики Тыва сообщал о 18 пострадавших при ЧП Фото:

Причиной взрыва на Шагонарской ТЭЦ послужила детонация угольной пыли. Об этом заявили в экстренных службах.

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«Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Туве стала детонация угольной пыли», — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление экстренных служб. Ранее в Республике ввели режим ЧС регионального значения.

Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщал о 18 пострадавших из-за ЧП. Позже telegram-канал Mash писал о 22, однако эта информация еще не была подтверждена властями.

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Причиной взрыва на Шагонарской ТЭЦ послужила детонация угольной пыли. Об этом заявили в экстренных службах. «Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Туве стала детонация угольной пыли», — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление экстренных служб. Ранее в Республике ввели режим ЧС регионального значения. Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщал о 18 пострадавших из-за ЧП. Позже telegram-канал Mash писал о 22, однако эта информация еще не была подтверждена властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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