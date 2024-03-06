Экстренные службы назвали причину взрыва на ТЭЦ в Тыве

Глава Республики Тыва сообщал о 18 пострадавших при ЧП
Причиной взрыва на Шагонарской ТЭЦ послужила детонация угольной пыли. Об этом заявили в экстренных службах.
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«Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Туве стала детонация угольной пыли», — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление экстренных служб. Ранее в Республике ввели режим ЧС регионального значения.
Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщал о 18 пострадавших из-за ЧП. Позже telegram-канал Mash писал о 22, однако эта информация еще не была подтверждена властями.
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