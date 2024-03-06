В Челябинске начался суд над жителем Сима Денисом Моисеевым, убившим школьницу

Суд над Дмитрием Моисеевым пройдет в закрытом режиме Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

В Челябинском областном суде 6 марта стартовал судебный процесс по делу об убийстве школьницы в Симе. На скамье подсудимых оказался Дмитрий Моисеев — местный житель, дочь которого дружила с убитой. Согласно базе данных суда, заседание пройдет в закрытом режиме.

«Дело рассматривается единолично судьей Максимом Хребтовым. Заседание назначено на 6 марта на 14 часов и пройдет в закрытом режиме», — следует из базы данных суда.

Моисеева, помимо убийства, обвиняют еще в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (а. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Предварительно, сначала он надругался над девочкой, а потом убил ее. По данным статьям ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. Максимальным наказанием может стать пожизненное заключение.

Моисеев был задержан 11 июля прошлого года. Следствие вышло на него после изучения камер видеонаблюдения. На них видно, как в день исчезновения девочка садится к нему в машину. Моисееву не оставалось ничего другого, кроме как сознаться в содеянном и показать оперативникам, где спрятал тело. При этом несколько дней он активно участвовал в поисках убитой им девочки. Ни у кого не возникло подозрений, что убийцей может оказаться один из местных.

Изначально девочку считали без вести пропавшей. Для ее поисков создали поисковую группу. Несколько дней волонтеры и местные жители пытались выйти на след школьницы. Сначала на берегу реки нашли ее рюкзак. Отрабатывалась версия, что она утонула. Бригада водолазов готовилась изучать дно реки, когда появились новости о задержании Моисеева. На допросе он не смог объяснить мотивов своих действий.