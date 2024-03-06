Власти ХМАО объявили требования к отдыху детей из Югры в Тюмени

В Нижневартовске потратят 25 млн на отдых детей в тюменских лагерях

06 марта 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Основные требования — наличие спортивных и развлекательных площадок и зоны для купания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Нижневартовска требуют, чтобы в тюменских лагерях, в которых будут отдыхать дети из их города, было как минимум 10 спортивных и культурных площадок. Использование этих площадок должно входить в стоимость путевки, говорится в приложении к закупке, которая опубликована на портале «Сбербанк АСТ. «Организатор закупки — администрация Нижневартовска. Объект закупки — организация в летнее время отдыха и оздоровления детей от 6 до 17 лет в оздоровительных учреждениях Тюменской области. Требуется наличие не менее 10 спортивных и культурно-досуговых сооружений и мест бесплатного пользования. Начальная стоимость закупки — 24,5 млн рублей», — сказано в документах по закупке В требованиях к подрядчику прописано, что на территории лагеря должны быть как минимум библиотека, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле и теннисный корт, танцевальный и концертный залы, зал с тренажерами. Кроме того, пляжная зона должна быть расположена на расстоянии не более 300 метров от оздоровительного учреждения. Известно, что власти Нижневартовска планируют организовать отдых 365 детей. Их планируют отправлять на оздоровление двумя сменами по 21 день. Стоимость одной путевки составит более 68 тысяч рублей. В эту стоимость должны входить трансфер, размещение, пятиразовое питание, расходы на безопасность и медицинские услуги. Ранее URA.RU рассказало, что уволенные тюменские судьи смогут отдохнуть за счет бюджета. Одна путевка обойдется в среднем в 217 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска требуют, чтобы в тюменских лагерях, в которых будут отдыхать дети из их города, было как минимум 10 спортивных и культурных площадок. Использование этих площадок должно входить в стоимость путевки, говорится в приложении к закупке, которая опубликована на портале «Сбербанк АСТ. «Организатор закупки — администрация Нижневартовска. Объект закупки — организация в летнее время отдыха и оздоровления детей от 6 до 17 лет в оздоровительных учреждениях Тюменской области. Требуется наличие не менее 10 спортивных и культурно-досуговых сооружений и мест бесплатного пользования. Начальная стоимость закупки — 24,5 млн рублей», — сказано в документах по закупке В требованиях к подрядчику прописано, что на территории лагеря должны быть как минимум библиотека, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле и теннисный корт, танцевальный и концертный залы, зал с тренажерами. Кроме того, пляжная зона должна быть расположена на расстоянии не более 300 метров от оздоровительного учреждения. Известно, что власти Нижневартовска планируют организовать отдых 365 детей. Их планируют отправлять на оздоровление двумя сменами по 21 день. Стоимость одной путевки составит более 68 тысяч рублей. В эту стоимость должны входить трансфер, размещение, пятиразовое питание, расходы на безопасность и медицинские услуги. Ранее URA.RU рассказало, что уволенные тюменские судьи смогут отдохнуть за счет бюджета. Одна путевка обойдется в среднем в 217 тысяч рублей.