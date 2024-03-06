В ЯНАО машинист крана выронил рабочего из люльки

В Тазовском районе ЯНАО на одном из месторождений машинист автокрана выронил рабочего из люльки с большой высоты. Рабочий получил тяжелые травмы, а машинист и ответственный за технику безопасности предстанут перед судом, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Старший производитель работ подрядной организации поручил машинисту автомобильного крана, не включенному в наряд-допуск на производства работ на высоте, а также вышкомонтажнику, работы, связанные с монтажом буровой установки. Машинист крана при опускании люльки задел конструкцию буровой, в результате чего люлька резко накренилась и вышкомонтажник выпал вниз», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ на официальном сайте.
Происшествие произошло 28 сентября 2023 года. В отношении машиниста и старшего производителя работ, ответственного за технику безопасности было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время расследование уголовного дела закончено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд. Им грозит до трех лет лишения свободы или уплата значительного штрафа.
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