В ЯНАО машинист крана выронил рабочего из люльки

07 марта 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

В ЯНАО машинист автокрана травмировал рабочего, выронив его на высоте из люльки Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО на одном из месторождений машинист автокрана выронил рабочего из люльки с большой высоты. Рабочий получил тяжелые травмы, а машинист и ответственный за технику безопасности предстанут перед судом, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Старший производитель работ подрядной организации поручил машинисту автомобильного крана, не включенному в наряд-допуск на производства работ на высоте, а также вышкомонтажнику, работы, связанные с монтажом буровой установки. Машинист крана при опускании люльки задел конструкцию буровой, в результате чего люлька резко накренилась и вышкомонтажник выпал вниз», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ на официальном сайте. Происшествие произошло 28 сентября 2023 года. В отношении машиниста и старшего производителя работ, ответственного за технику безопасности было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время расследование уголовного дела закончено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд. Им грозит до трех лет лишения свободы или уплата значительного штрафа.

В Тазовском районе ЯНАО на одном из месторождений машинист автокрана выронил рабочего из люльки с большой высоты. Рабочий получил тяжелые травмы, а машинист и ответственный за технику безопасности предстанут перед судом, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Старший производитель работ подрядной организации поручил машинисту автомобильного крана, не включенному в наряд-допуск на производства работ на высоте, а также вышкомонтажнику, работы, связанные с монтажом буровой установки. Машинист крана при опускании люльки задел конструкцию буровой, в результате чего люлька резко накренилась и вышкомонтажник выпал вниз», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ на официальном сайте. Происшествие произошло 28 сентября 2023 года. В отношении машиниста и старшего производителя работ, ответственного за технику безопасности было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время расследование уголовного дела закончено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд. Им грозит до трех лет лишения свободы или уплата значительного штрафа.