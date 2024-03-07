Челябинца, обвиняемого в убийстве школьницы, оставили в СИЗО до конца лета

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Дмитрию Моисееву продлили срок в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Убийство 11-летней школьницы в Симе

Жителя Сима (Челябинская область) Дмитрия Моисеева, обвиняемого в убийстве и надругательстве над 11-летней школьницей, оставили в СИЗО до конца лета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Областной суд с учетом позиции прокурора продлил срок содержания Моисеева под стражей на шесть месяцев. То есть до 21 августа 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

URA.RU связалось с адвокатом, представляющем интересы Моисеева, Инной Валевской. Она сообщила, что дело рассматривается в закрытом режиме, и воздержалась от комментариев.

Моисеева задержали 11 июля прошлого года. Изначально никто и не думал, что он может быть причастен к преступлению: он вместе с добровольцами разыскивал девочку, сопереживал ее родителям. Выйти на него смогли лишь после просмотра камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как в день исчезновения девочка садится к нему в машину. На допросе он признался в содеянном, но так и не смог пояснить своих мотивов. После он показал, где спрятал труп школьницы и рассказал, как убивал ее.

С момента задержания мужчина находится в СИЗО. Недавно его дело было направлено в Челябинский областной суд. Все заседания проходят в закрытом режиме. Помимо обвинений в убийстве Моисеева обвиняют в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (а. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ему грозит пожизненное заключение.

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Жителя Сима (Челябинская область) Дмитрия Моисеева, обвиняемого в убийстве и надругательстве над 11-летней школьницей, оставили в СИЗО до конца лета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Областной суд с учетом позиции прокурора продлил срок содержания Моисеева под стражей на шесть месяцев. То есть до 21 августа 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. URA.RU связалось с адвокатом, представляющем интересы Моисеева, Инной Валевской. Она сообщила, что дело рассматривается в закрытом режиме, и воздержалась от комментариев. Моисеева задержали 11 июля прошлого года. Изначально никто и не думал, что он может быть причастен к преступлению: он вместе с добровольцами разыскивал девочку, сопереживал ее родителям. Выйти на него смогли лишь после просмотра камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как в день исчезновения девочка садится к нему в машину. На допросе он признался в содеянном, но так и не смог пояснить своих мотивов. После он показал, где спрятал труп школьницы и рассказал, как убивал ее. С момента задержания мужчина находится в СИЗО. Недавно его дело было направлено в Челябинский областной суд. Все заседания проходят в закрытом режиме. Помимо обвинений в убийстве Моисеева обвиняют в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (а. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ему грозит пожизненное заключение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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