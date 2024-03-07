Челябинца, обвиняемого в убийстве школьницы, оставили в СИЗО до конца лета

Дмитрию Моисееву продлили срок в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Жителя Сима (Челябинская область) Дмитрия Моисеева, обвиняемого в убийстве и надругательстве над 11-летней школьницей, оставили в СИЗО до конца лета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Областной суд с учетом позиции прокурора продлил срок содержания Моисеева под стражей на шесть месяцев. То есть до 21 августа 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

URA.RU связалось с адвокатом, представляющем интересы Моисеева, Инной Валевской. Она сообщила, что дело рассматривается в закрытом режиме, и воздержалась от комментариев.

Моисеева задержали 11 июля прошлого года. Изначально никто и не думал, что он может быть причастен к преступлению: он вместе с добровольцами разыскивал девочку, сопереживал ее родителям. Выйти на него смогли лишь после просмотра камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как в день исчезновения девочка садится к нему в машину. На допросе он признался в содеянном, но так и не смог пояснить своих мотивов. После он показал, где спрятал труп школьницы и рассказал, как убивал ее.

С момента задержания мужчина находится в СИЗО. Недавно его дело было направлено в Челябинский областной суд. Все заседания проходят в закрытом режиме. Помимо обвинений в убийстве Моисеева обвиняют в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (а. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ему грозит пожизненное заключение.