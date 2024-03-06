Пермский театр кукол передумал покупать кроссовер голубого цвета

07 марта 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Театр планировал купить кроссовер EXEED LX FWD или его эквивалент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Театр кукол в Перми отменил закупку на приобретение внедорожника за 3,6 млн рублей. Такие данные размещены на официальном портале госзакупок. «МАУК „Пермский театр кукол“ отменил аукцион на приобретение премиального кроссовера EXEED LX FWD за 3,6 млн рублей. За эту же сумму театр был готов приобрести эквивалент китайского автомобиля», — сообщается на сайте госзакупок. О том, что театр планирует закупить премиальный автомобиль стало известно 5 марта. Цвет кузова кроссовера должен был быть обязательно голубым, а сидения и руль с подогревом. Позже директор театра Татьяна Лузина сообщила, что внедорожник закупается на внебюджетные средства и будет использоваться для перевозки декораций в детский хоспис.

Театр кукол в Перми отменил закупку на приобретение внедорожника за 3,6 млн рублей. Такие данные размещены на официальном портале госзакупок. «МАУК „Пермский театр кукол“ отменил аукцион на приобретение премиального кроссовера EXEED LX FWD за 3,6 млн рублей. За эту же сумму театр был готов приобрести эквивалент китайского автомобиля», — сообщается на сайте госзакупок. О том, что театр планирует закупить премиальный автомобиль стало известно 5 марта. Цвет кузова кроссовера должен был быть обязательно голубым, а сидения и руль с подогревом. Позже директор театра Татьяна Лузина сообщила, что внедорожник закупается на внебюджетные средства и будет использоваться для перевозки декораций в детский хоспис.