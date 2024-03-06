06 марта 2024

Пермский театр кукол передумал покупать кроссовер голубого цвета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, приборная панель, руль, эксид лх, exeed lx, кроссовер
Театр планировал купить кроссовер EXEED LX FWD или его эквивалент Фото:

Театр кукол в Перми отменил закупку на приобретение внедорожника за 3,6 млн рублей. Такие данные размещены на официальном портале госзакупок.

«МАУК „Пермский театр кукол“ отменил аукцион на приобретение премиального кроссовера EXEED LX FWD за 3,6 млн рублей. За эту же сумму театр был готов приобрести эквивалент китайского автомобиля», — сообщается на сайте госзакупок.

О том, что театр планирует закупить премиальный автомобиль стало известно 5 марта. Цвет кузова кроссовера должен был быть обязательно голубым, а сидения и руль с подогревом. Позже директор театра Татьяна Лузина сообщила, что внедорожник закупается на внебюджетные средства и будет использоваться для перевозки декораций в детский хоспис.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Театр кукол в Перми отменил закупку на приобретение внедорожника за 3,6 млн рублей. Такие данные размещены на официальном портале госзакупок. «МАУК „Пермский театр кукол“ отменил аукцион на приобретение премиального кроссовера EXEED LX FWD за 3,6 млн рублей. За эту же сумму театр был готов приобрести эквивалент китайского автомобиля», — сообщается на сайте госзакупок. О том, что театр планирует закупить премиальный автомобиль стало известно 5 марта. Цвет кузова кроссовера должен был быть обязательно голубым, а сидения и руль с подогревом. Позже директор театра Татьяна Лузина сообщила, что внедорожник закупается на внебюджетные средства и будет использоваться для перевозки декораций в детский хоспис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...