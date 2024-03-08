Боевые действия на Украине приобрели новый поворот

Ополченец первой волны ДНР Матюшин: РФ возвращает утраченные территории

09 марта 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Украине придется продолжить отступление без новой военной помощи, сказал Александр Матюшин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия начала возвращать территории, откуда была вынуждена отступать на более выгодные позиции для сохранения жизней солдат. Об этом в беседе с URA.RU сообщил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Сейчас наша армия перехватила наступательную инициативу противника и идет вперед практически по всем фронтам. На Артемовском направлении наши бойцы подходят вплотную к Часов Яру, где ведут бои за господствующие высоты под Клещеевкой. Это же можно сказать и про Авдеевский участок фронта, где российские войска после освобождения города продвигаются вперед к Бердычам, Орловке и вперед. Что же касается Времевского выступа, то тут ВС РФ постепенно переходят к наступательным действиям, введут бои в районе Старомайорского, Золотой Нивы и на Запорожском направлении. На Ореховском участке фронта сейчас возвращают те позиции, которые мы были вынуждены оставить в 2023 году в результате украинского контрнаступления», — сказал Александр Матюшин. Новость по теме Зеленский допустил потерю второго крупнейшего города Украины: значение Харькова в СВО Наступление Украины, которое проходило в 2023 году, в итоге принесло больше потерь, чем пользы, отметил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. «Противник все чаще вынужден отвечать на те условия, которые мы для них создаем, то есть маневрировать своими оставшимися резервами непосредственно по всей линии фронта. Свою роль сыграло во многом уменьшение количества военной помощи Украине, а также провальное контрнаступление в прошлом году, которое практически сожрало все боеспособные части украинских войск. Все это, конечно же, сыграло на руку русской армии, которая в тяжелых боях смогла выстоять в прошлом году в оборонительных боях практически по всей линии фронта и сейчас постепенно развивает наступательную инициативу», — добавил эксперт. По его словам, если Киеву не удастся нарастить количество вооружений и живой силы, то дальнейшее отступление для ВСУ неизбежно. «Если западная помощь Украине не возобновится в том объеме, в котором она шла в 2022 и в первой половине 2023 года, и Украина дополнительно не проведет мобилизацию, восстановив количество солдат, а главное, не пропустит их через тренировочные лагеря, где будут учить воевать, а не рассказывать им о том, как российские войска побегут при виде украинской армии, тогда, конечно же, Украина окончательно потеряет любую инициативу на линии фронта. Она будет вынуждена перейти к стратегии оборонительной войны с постепенным утрачиванием своих позиций от Днепра до Харьковщины», — подчеркнул собеседник агентства. Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. По мнению бывшего председателя Военного комитета НАТО, генерала бундесвера в отставке Харальда Куята, следующей целью российской армии является Харьков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия начала возвращать территории, откуда была вынуждена отступать на более выгодные позиции для сохранения жизней солдат. Об этом в беседе с URA.RU сообщил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Сейчас наша армия перехватила наступательную инициативу противника и идет вперед практически по всем фронтам. На Артемовском направлении наши бойцы подходят вплотную к Часов Яру, где ведут бои за господствующие высоты под Клещеевкой. Это же можно сказать и про Авдеевский участок фронта, где российские войска после освобождения города продвигаются вперед к Бердычам, Орловке и вперед. Что же касается Времевского выступа, то тут ВС РФ постепенно переходят к наступательным действиям, введут бои в районе Старомайорского, Золотой Нивы и на Запорожском направлении. На Ореховском участке фронта сейчас возвращают те позиции, которые мы были вынуждены оставить в 2023 году в результате украинского контрнаступления», — сказал Александр Матюшин. Наступление Украины, которое проходило в 2023 году, в итоге принесло больше потерь, чем пользы, отметил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. «Противник все чаще вынужден отвечать на те условия, которые мы для них создаем, то есть маневрировать своими оставшимися резервами непосредственно по всей линии фронта. Свою роль сыграло во многом уменьшение количества военной помощи Украине, а также провальное контрнаступление в прошлом году, которое практически сожрало все боеспособные части украинских войск. Все это, конечно же, сыграло на руку русской армии, которая в тяжелых боях смогла выстоять в прошлом году в оборонительных боях практически по всей линии фронта и сейчас постепенно развивает наступательную инициативу», — добавил эксперт. По его словам, если Киеву не удастся нарастить количество вооружений и живой силы, то дальнейшее отступление для ВСУ неизбежно. «Если западная помощь Украине не возобновится в том объеме, в котором она шла в 2022 и в первой половине 2023 года, и Украина дополнительно не проведет мобилизацию, восстановив количество солдат, а главное, не пропустит их через тренировочные лагеря, где будут учить воевать, а не рассказывать им о том, как российские войска побегут при виде украинской армии, тогда, конечно же, Украина окончательно потеряет любую инициативу на линии фронта. Она будет вынуждена перейти к стратегии оборонительной войны с постепенным утрачиванием своих позиций от Днепра до Харьковщины», — подчеркнул собеседник агентства. Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. По мнению бывшего председателя Военного комитета НАТО, генерала бундесвера в отставке Харальда Куята, следующей целью российской армии является Харьков.