Леша Свик прилетел в Екатеринбург ради частной вечеринки крупной компании

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Выступление Лёши Свик в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург , леша свик
Леша Свик выступит в компании 7 марта Фото:

Певец Леша Свик стал главным музыкальным гостем на 8 Марта в «Сима-ленде». Вместе с ним на одну сцену выйдет оркестр, рассказал URA.RU источник в компании.

«Сотрудниц решили порадовать классической музыкой и выступлением нашего земляка — Леши Свика. Масштабный корпоратив пройдет 7 марта», — пояснил собеседник.

«Сима-ленд» славится своими яркими мероприятиями. В новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея, а под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.

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Певец Леша Свик стал главным музыкальным гостем на 8 Марта в «Сима-ленде». Вместе с ним на одну сцену выйдет оркестр, рассказал URA.RU источник в компании. «Сотрудниц решили порадовать классической музыкой и выступлением нашего земляка — Леши Свика. Масштабный корпоратив пройдет 7 марта», — пояснил собеседник. «Сима-ленд» славится своими яркими мероприятиями. В новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея, а под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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