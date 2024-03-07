Леша Свик прилетел в Екатеринбург ради частной вечеринки крупной компании

07 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Леша Свик выступит в компании 7 марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Певец Леша Свик стал главным музыкальным гостем на 8 Марта в «Сима-ленде». Вместе с ним на одну сцену выйдет оркестр, рассказал URA.RU источник в компании. «Сотрудниц решили порадовать классической музыкой и выступлением нашего земляка — Леши Свика. Масштабный корпоратив пройдет 7 марта», — пояснил собеседник. «Сима-ленд» славится своими яркими мероприятиями. В новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея, а под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.

Певец Леша Свик стал главным музыкальным гостем на 8 Марта в «Сима-ленде». Вместе с ним на одну сцену выйдет оркестр, рассказал URA.RU источник в компании. «Сотрудниц решили порадовать классической музыкой и выступлением нашего земляка — Леши Свика. Масштабный корпоратив пройдет 7 марта», — пояснил собеседник. «Сима-ленд» славится своими яркими мероприятиями. В новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея, а под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.